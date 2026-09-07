（综合讯）网民2025年初纷纷利用生成式AI，将照片转换成仿吉卜力动画风格的图像，一度席卷社交媒体，也掀起版权与创作伦理争议。吉卜力工作室制作人铃木敏夫（Toshio Suzuki）近日受访时透露，风潮兴起之初，他曾收到大量采访邀约，但认为大众很快便会看腻，因此一概婉拒，结果果然如他所料。他还透露，宫崎骏甚至不知道生成式AI为何物。

吉卜力工作室制作人铃木敏夫（左图）透露，老友兼战友宫崎骏（右图）并不知道生成式AI为何物。（互联网）

铃木敏夫近日接受《朝日新闻》专访时也直言：“有些动画也可以用AI轻松制作，但只要是稍微有点相关知识的人，就能看穿其中的问题。没什么意义，也不好玩。”

铃木敏夫认为，AI能高效搜集网络资讯，并试图从中找出“最佳解答”，但宫崎骏的创作方式却截然相反。他说，宫崎骏自着手创作《苍鹭与少年》起，便切断外界资讯，全心投入电影创作。

《朝日新闻》记者在采访铃木敏夫前，先向AI抛出一道问题：“吉卜力在AI时代将如何发展？”AI回答：“AI时代的吉卜力，将成为一种文化存在，向人们展示‘人类创作作品究竟意味着什么’。”

铃木敏夫听闻后说：“AI也有在好好思考嘛！”不过，他也斩钉截铁地指出，宫崎骏独有的表现手法，无法通过AI或CG复制。