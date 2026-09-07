（综合讯）37岁的中国男星井柏然近来凭剧集《早春晴朗》中“栾念”一角人气再攀高峰，戏外感情也传来喜讯。9月7日，“曝井柏然刘雯结婚了”出现在微博热搜，并登上文娱栏目榜首。网传两人交往六年后修成正果，已低调登记结婚，更有网民爆料，井柏然早已改口称女方父母为“爸妈”。不过，双方截至目前尚未证实婚讯。

井柏然与国际超模刘雯2019年因同为香奈儿品牌大使结缘，之后合拍广告、同场看秀，逐渐擦出爱火；2022年，两人多次被目击一同骑脚踏车、出入同个社区；同年7月，更被拍到与李荣浩、杨丞琳夫妇聚餐后，在街头大方十指紧扣，恋情随之浮上台面。有别于其他明星情侣高调放闪，两人始终维持“不官宣、不否认、不炒作”的低调默契。

据知情人士及网民爆料，两人早已融入彼此家庭。2024年春节，井柏然陪刘雯返回湖南永州老家过年，走访亲友时疑似已改口称女方父母为“爸妈”；2025年春节，刘雯也被指陪井柏然回沈阳见家长。双方互见父母，感情看似相当稳定。

随着井柏然新剧开播、热度攀升，两人虽被拍到搭乘同一班机，却刻意分开现身。

如今，两人的婚讯传得沸沸扬扬。尽管双方及工作室仍一贯采取冷处理，至今未作回应，大批网民已率先送上祝福，催促两人：“真的太般配了，低调这么久，快官宣吧！”