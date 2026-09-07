（香港讯）已故香港天后梅艳芳的母亲覃美金（梅妈）8月30日离世，享年102岁。她的长子梅启明7日下午在铜锣湾凤城酒家召开记者会。综合港媒“hk01”和“星岛头条”报道，梅启明表明将向法院申请禁制令，阻止母亲遗体被火化，并坚持以土葬方式为她“风光大葬”。

对于外界质疑此举违背梅妈低调办后事的遗愿，梅启明情绪激动，连说三声“错”，坚称土葬才是母亲的心愿。他说：“母亲的遗体，当然不能让人动！火化后就不能入土为安。”他也称梅妈生前怕火，因此不可能接受火葬安排。

梅启明打算将母亲的后事交由顶尖殡仪公司操办，包括安排永久墓地、殡仪馆礼堂、准备祭品及高僧诵经等，预算约150万港元（约25万新元）。

称“钱来自有方”

谈及具体安葬地点，梅启明透露正计划落葬于将军澳华人永远坟场。不过，当现场媒体追问是否已完成申请及缴付款项时，他承认目前尚未付款，正与殡仪馆高层积极洽谈中，并直言：“已筹备好，只欠东风，就是钱。”

面对媒体再三追问，若没有钱将如何操办丧礼，以及资金从何而来，梅启明仅卖关子说：“财来自有方！目前正在处理一些事情，总之不会让你们失望。”

梅启明始终未说明“财来自有方”究竟所指为何。记者会临近尾声，面对记者再度询问，他仍卖关子说：“一定不讲，走到那一步，钱自然会掉下来！（从哪里掉下来？）这是秘密，总之目前牵涉司法程序。”

怒轰肥妈收钱抹黑

“肥妈”玛俐亚早前在YouTube节目中，痛斥梅启明是彻头彻尾、只想争夺遗产的“败家仔”，多年来生活开支全靠母亲与梅艳芳。

梅启明在记者会上愤怒反击，质疑肥妈无凭无据抹黑他：“这些话很难听，要有证据才好说。为什么肥妈要攻击我？是不是被人操纵，收了别人的钱？说得像唱歌一样，有没有搞错？”

记者会举行前，梅启明派发声明，内容中点名反驳肥妈：“另一位混血资深歌手肥妈，对外声称自小看着妹妹长大，实在笑大人个口（粤语俚语，意指是非常可笑、荒谬），能吹就吹。”并指她诬称自己涉嫌利用“世界中西医学抗癌基金协会”诈骗。梅启明表明，保留追究肥妈法律责任的权利。