飞到我心上

可在芒果TV观看

24集《飞到我心上》以航空职场为背景，由曾打造《冲上云霄》的香港编剧欧冠英担任编剧之一。故事改编自人气作家翘摇的言情小说《降落我心上》，讲述阮思娴（刘些宁饰）原本是恒世航空空服员，怀揣飞行梦想的她因公司内部改革，飞行员培训计划被迫喊停。阮思娴试图向航司副总裁傅明予（魏哲鸣饰）争取机会，不料被对方误会她借机攀附高层。

阮思娴辞职后到飞行学院接受训练，三年后以第一名的成绩毕业，成为各大航司争相招募的飞行员。她最终选择重返恒世航空。从最初的成见与对立，到携手面对各种挑战，傅明予和阮思娴逐渐理解彼此，并展开一段职场与爱情交织的故事。

死有对证

TVB翡翠台（星和Ch838，新电信Ch511） 星期一至五晚上8.30

也可在Hub戏剧首选（星和Ch860）、Starter+及TVBAnywhere+应用观看

陈晓华在《死有对证》饰演菜鸟法医程芷昕。（互联网）

约三年前杀青的《死有对证》，终于播出了。

25集《死有对证》讲述菜鸟法医程芷昕（陈晓华饰）经过一番努力，终于如愿调到恩人林琛（韦家雄饰）手下工作。林琛是法医科公认的“硬核法医”，不仅性格毒舌傲慢，更看不起毫无经验的新人，程芷昕因此没少挨骂。尽管饱受林琛刁难，程芷昕从未气馁，反而凭借敏锐的法医直觉，先后为两宗棘手案件找出真相，令林琛逐渐对她改观。

此时，重案组警员高俊（马贯东饰）被指控在追捕过程中杀害疑犯。林琛将解剖重任交予程芷昕，而程芷昕不负众望查出案中有案。自此，林琛、程芷昕与高俊组成“铁三角”，联手侦破一宗又一宗扑朔迷离的凶案。