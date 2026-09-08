早春晴朗

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《早春晴朗》开篇便是一场男女主角极具张力的亲热戏，难怪不少网民在弹幕中纷纷调侃，直呼剧情走向像极了《格雷的五十道阴影》（Fifty Shades of Grey）。

24集中国都市情感剧《早春晴朗》（简称《早》）由井柏然和孙千主演，改编自作家“姑娘别哭”的同名人气网络小说。故事融合了职场生存、爱情博弈与个人成长等元素，讲述毕业于普通大学的北漂女孩尚之桃（孙千饰）入职顶尖广告公司翎美，初期因资历平平，被毒舌上司栾念（井柏然饰）屡次劝辞职。

但尚之桃没有放弃，两人在一场又一场职场磨砺与项目合作中逐渐相互吸引，发展出一段长达六年的地下恋情。与此同时，尚之桃也从“职场小白”成长为独当一面的职场女性。这段伴随着身份差距的隐秘之恋后来因误会走向分手，两人几经分合，在反复试探、暧昧与情欲的流动中拉扯，最终收获了势均力敌的爱情与自我成长。

经典言情套路

《早》的故事在某种程度上像是一部充满经典套路的古早言情剧。从开篇尚之桃去广告公司面试，与栾念擦肩而过时被其外形瞬间吸引的特写慢镜头，到栾念通过远程遥控坐镇面试，毫不犹豫地对无实战经验的尚之桃投下否决票，再到尚之桃最终还是顶着主角光环成功入职并与栾念多次邂逅，在频繁拉扯中“来电”——这一系列剧情走向，精准地踩在观众熟悉的言情套路之上。

井柏然（右）和孙千在剧中既是上司下属，也是情人，两人在几经分合的地下恋情中，上演极致的感情拉扯。（取自剧集微博）

不过有别于传统的“霸总爱上我”套路，孙千饰演的尚之桃并非单纯的傻白甜。她独立清醒又有主见，为了保护彼此的事业主动提出地下恋。她因害怕受伤也曾几度想从这段秘恋中抽身，但终究抵不过内心的情感，一次次被栾念紧紧拉回怀里。她也绝非“恋爱脑”，剧中通过尚之桃加班、出差等职场拼搏细节，展现她为事业付出的努力，让她的成长线有了弧光，更让她与栾念的爱情拥有了旗鼓相当的底气。

被誉为“东北全智贤”的孙千，清冷干净的气质与尚之桃这个角色还蛮契合的。一开始不免会从尚之桃身上看到孙千过往角色的影子，最先联想到的是她在2024年《冬至》中所饰演的陆嫣，同为坚韧不拔的女性角色，剧中她与黄景瑜因陈年变故而产生深刻羁绊，两人八年后重逢，上演着充满宿命感的情感拉扯。这样的感情纠结，此次在尚之桃的身上升级成了更带感、更勾人的职场地下恋。

井柏然大秀好身材

井柏然在《早》中饰演极具天赋的广告公司创意总监栾念，性格直率毒舌，外表锋芒锐利，实则内心细腻浪漫。栾念的成功很大程度上源于这个角色自带的反差感：表面上是毒舌冷酷的职场精英，但在与尚之桃这段地下恋中，他的爱意却展现得既克制又汹涌。

制作团队显然很懂女观众爱看什么，剧中井柏然毫不吝啬秀出健硕的好身材，从笔挺西装到微敞衬衫，再加上荷尔蒙爆棚的淋浴戏和让人脸红心跳的亲密戏，无一不将性张力拉满，让女观众眼睛大吃冰淇淋。

从卢米（张晔子饰，左图起）、孙雨（齐天晴饰）到臧瑶（郭晓婷饰），剧中每个女性角色都闪闪发光。（取自剧集微博）

除了男女主角，《早》的配角也鲜活出彩。尚之桃在广告公司的直属前辈卢米（张晔子饰）性格泼辣直爽，闺蜜室友孙雨（齐天晴饰）温暖贴心。郭晓婷饰演的臧瑶虽然对青梅竹马栾念动心，但拿得起放得下，体面地退回朋友位置。值得一提的是，编剧没有为了衬托女主角而丑化女配，而是让每个女性角色闪闪发光，展现了都市女性在职场、友情和爱情里最美好的群像面貌。