张智扬在饶舌新歌“Kopitiam”中唱遍小贩美食，也揭开一段往事：父亲昔日担心儿子遭人轻视，曾叮嘱他别向外人透露自己是“小贩之子”。

张智扬接受《联合早报》电邮访问时说，“Kopitiam”最初是一首轻松诙谐的作品，唱的是新马小贩美食与饮食文化，也写入两地既爱较劲又透着亲切感的美食之争。他今年2月先在社交媒体发布歌曲片段“试水温”，没想到反响不俗，于是续写其他段落，并将父亲当小贩的往事谱进歌里，为作品添上一层情感厚度。

张智扬从未以父亲的职业为耻，反而视父亲为英雄。图中小女孩是张智扬的妹妹。（取自艺人IG）

他在新歌一开场便喊“肚子饿”，歌词随即接连“端出”福建炒虾面、虾酱鸡、印度煎饼（roti prata）、马来炒面（maggi goreng）、菜饭等美食，也穿插耳熟能详的点餐用语。唱至后半段，歌曲从舌尖转向心头，揭开张智扬与父亲的一段往事：“还小的时候，我老爸说，别对外人说他是小贩，因为他不想让我感受被人看不起的痛。”

父亲当年难以启齿的职业，却成了儿子引以为傲的事。张智扬在歌曲中唱道：“爸，你是我的英雄，为你挺胸，为你骄傲；因为你和妈的努力，我才能实现我的梦。”

张父过去经营饮料摊

张智扬告诉早报，父亲过去经营饮料摊。他小时候曾听父亲说，小贩并非世俗眼中“社会地位高”或“收入优渥”的职业，因此难免遭人轻视。“听到父亲被人瞧不起，我心里当然不好受。我从来没有以他为耻，相反地，我为他感到无比骄傲。”

张智扬在社媒分享父亲经营的饮料摊照片。（取自艺人IG）

让张智扬感到欣慰的是，这些年，小贩美食与文化逐渐成为新加坡不可或缺的一部分，小贩凭着手艺与辛劳“喂饱”了一代又一代人，也赢得越来越多尊重与敬意，“看到这样的改变，我真的很开心！”

提到在歌中称父亲为英雄，张智扬忆述，小时候曾和妹妹到摊位帮忙。那里杂乱、闷热又潮湿，父亲每天长时间站着工作，只能趁空档匆匆坐下吃顿饭。除了搬运沉重的货箱，招呼顾客，父亲打烊后还得清洗摊位。“我把爸妈都视为英雄。他们辛勤工作，靠自己的双手谋生，也在能力所及的范围内，尽力把最好的一切留给我和妹妹。”

“A级”贴纸勾起回忆

有什么会让张智扬瞬间想起父亲的摊位？他说父亲对摊位卫生格外讲究，每逢卫生评级检查总是紧张不已，并以获得“A级”为荣。直到今天，他每次看到小贩摊位张贴的卫生等级贴纸，都会立即想起父亲，以及那些在饮料摊度过的日子。

“Kopitiam”的制作、新马两地MV拍摄及相关社媒内容，早在今年初便已完成。张智扬选择此时推出歌曲，是因为他目前正忙着拍摄梁志强执导、预计2027年贺岁档上映的新片《英雄无名》，难以分身制作新的社媒内容。因此他希望在忙于拍戏期间，借这首歌与网民保持互动。

歌曲推出后在新马两地回响不俗，张智扬欣慰地说：“很高兴这首歌能引起两地听众的共鸣。”