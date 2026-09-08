2026金马创投会议9月4日公布入选影视企划案，八部新加坡参与的影视项目成功入围。

入围的创投计划当中，38件为全新或开发中的企划（Film Project Promotion，简称FPP），10件为已开始拍摄但仍在寻求资金或其他合作机会的作品（Work In Progress，简称WIP），连同之前公布的11件剧集企划案，共59件影视企划等待伯乐赏识。

38件FPP入选作品中，有六部新加坡参与的影片，包括王国燊监制、金马影后杨雁雁担任制片人之一的《半句再见》。这部新加坡与爱沙尼亚合制的影片，由沉寂多年的本地资深电视人余伟泰执导。王国燊接受《联合早报》电访时透露：“故事主要围绕三个主角，讲述其中一人晕倒后，他与爱人及母亲出行到国外，期待他能康复的故事。”

影后杨雁雁日前为陈哲艺新片《我们不是陌生人》跑宣传行程，非常给力。（档案照）

至于如何找来杨雁雁担任制片人，王国燊笑说：“大家和导演都是认识蛮久的朋友，所以知道他要拍自己的作品都很给力。我们这行需要互相帮忙才行。”王国燊透露，主创团队接下来将选角，也会拉队远赴北欧的爱沙尼亚取景。

本地片商Clover Films两作品入围

新加坡片商Clover Films有两部作品入围这届金马创投FPP，包括新加坡影人黄俊翔编导的《预售人生》（BTO）。黄俊翔曾与邱金海合作多年，同时也是贺岁片《我的人生我自摸》及朱哲宇新片《脚踏实地》的监制。

Clover Films董事经理林德（左图）和黄俊翔（右图）。（档案照）

Clover Films董事经理林德担任《预》的监制，他受访时透露这部新台合制的影片以新加坡预购组屋（BTO）为题材，是一部讲述年轻人拼命想从组屋住户晋升公寓一族的疯狂黑色喜剧。

林德说：“电影目前还在选角过程中。Clover参与的另一部新台合制青春科幻片叫《明天的你帮今天的我倒追你》，监制之一王丽文也是邝子君执导影集《除子》（Crooks）试播集的导演。”

杨敏之早前执导的短片《九月的四个星期天》为长片《越界以后》铺垫。（杨敏之提供）

杨敏之新片《越界以后》再以外劳议题为主

另外，新加坡导演杨敏之编导的新加坡、印度尼西亚合制片《越界以后》也入围这届金马创投。杨敏之2024年执导的作品《九月的四个星期天》曾入围第31届金马奖最佳剧情短片奖。《九月》讲述一名新加坡外籍帮佣为避免被遣返而寻求堕胎的故事。

在最新的剧情片《越界以后》中，杨敏之延续她对外籍劳工群体的关注，探讨他们在人生抉择中所面对的复杂处境。

新加坡导演杨敏之的短片《九月的四个星期天》曾入围第31届金马奖最佳剧情短片奖。（取自杨敏之IG）

目前人在美国洛杉矶的杨敏之接受本报访问时以语音回复：“我之前拍短片《九月的四个星期天》对外籍劳工的世界有更深的认识，也为开拍这部长片做了充分的铺垫。《越界》和《九月》的故事主题虽然不一样，可是人物有一种延续性。”

杨敏之也透露，《越界》的突破点是把镜头拉到这些外籍劳工的故乡，聚焦他们在家乡的生活面貌。“我一向对人口流动和人与人的疏离感以及身份、时空错位的主题感兴趣。”2011年，杨敏之的第一部电影《路阳交汇曲》（Where the Road Meets the Sun），亦刻画洛杉矶边缘人的故事。

另一部入围FPP的新台合制片是刘俊德执导，刘伟强监制的《静态谋杀》，影片以肌肉萎缩症病患为视角，照见东亚家庭群像。

《饿鬼宴席》的题材和角度大胆新颖。（Robot Playground Media、Studio Climb提供）

韩蕴光惊悚动画《饿鬼宴席》 望2027农历七月推出

去年凭《沧海琴声》（The Violinist）入围2025年金马创投，新加坡动画导演韩蕴光及其工作室Robot Playground Media今年再凭惊悚动画《饿鬼宴席》入围。影片由新、马、台和爱尔兰联合制作，故事改编自华裔作家张瀛（Ying Chang Compestine）的同名著作。

《沧海》经历金马创投后，也获得海外多个奖项的肯定，更扫下动画界最具权威性的安纳西国际动画电影节“长片水晶奖”与“SACEM最佳原创长片音乐奖”。

刚忙完《沧海琴声》的韩蕴光是《饿鬼宴席》的监制和编剧之一。（档案照）

这部惊悚动画由苏俊旭和黄翊执导，韩蕴光担任编剧和监制之一。韩蕴光说：“这是继《沧海琴声》之后，我们又一个颇具野心的动画项目，但两部作品的风格完全不同。《饿鬼宴席》是一部动画恐怖选集电影，我们希望从一个文化底蕴非常鲜明的故事出发，把它发展成能够面向全球观众的原创IP，既保留它独特的亚洲文化和民间传说元素，又让不同文化背景的观众能够投入故事当中。”

韩蕴光透露，动画目前正在制作中，预计2027年第一季度完成。“上映日期还没有确定，不过如果条件允许，我们希望能赶上明年的农历七月推出。”

影集部分，新台合制的《此地无忧》受到评审青睐，成功入围。

2026金马创投会议将于11月17日至11月19日于台北举行，得奖名单11月19日在闭幕典礼上公布。