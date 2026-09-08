（台北讯）F.I.R.飞儿乐团前成员阿沁（黄汉青）2025年10月无预警宣布退休，卸下歌手身份，把人生还给家庭与自己。没想到不到一年，他星期一（9月7日）在社媒发长文吐露真实心声，表示现在“非常不快乐”。

阿沁坦言退休后这一年来成立公司、持续做音乐与教学，行程甚至比过去更加忙碌，“我以为自己离开了一种忙碌，后来才发现，我只是走进了另一种忙碌”。直到最近，他才愿意承认自己其实过得并不快乐。

面对不断被工作与责任填满的生活，阿沁开始问自己：“现在每天占据我最多时间、最多情绪、最多脑袋的事情，真的是我想要的人生吗？”答案是否定的，也让他决定学着交出部分责任、终止一些计划。他写道：“人生不是每一场仗都一定要打赢。有时候，选择不再打了，也是一种自由。”

尽管已退休一年，但他表示2026年要重新“再退休”，强调这次希望不再为了证明自己而活，“退休不是停止创造，而是停止证明自己”。

接下来，他表示只想把更多时间留给两个女儿、家人与朋友，想写歌就写歌、想画画就画画，更希望陪女儿吃早餐时，不必再低头回复工作讯息。

46岁的阿沁在刚刚过去的8月份，于新加坡的南洋管理学院开办音乐研学活动，邀集来自新加坡、马来西亚、香港、台北等地的音乐学生、创作者及教育工作者交流。课程内容涵盖词曲创作、编曲制作，也包括音乐版权、艺人发展及音乐产业等，解析亚洲音乐产业发展趋势。