（综合讯）由井柏然和孙千领衔主演的中国都市剧《早春晴朗》引爆追剧热潮。该剧不仅在中国的网络播放市占率中高居榜首，更因同步上线Netflix，在巴西等中南美洲国家迅速走红。不过，与此同时，剧组的宣传手法却在中国引发不小的争议。由于剧方在营销中大量使用吻戏、亲密肢体接触等镜头作为卖点，被不少网民质疑涉嫌“软色情宣传”。

针对该剧的宣传手法，部分网民严厉批评其“把软色情当成性张力”。有娱乐博主直指，现在不少偶像剧为了博取流量，刻意把暧昧、亲密戏份当作营销重点，大量释出肢体贴近的镜头与露骨文案来增加网络流量。

有网民抨击这种脱离剧情的“擦边营销”，“剧情人设通通靠边站，硬堆亲密镜头”、“每天都在营销这些，除了这个难道就没有可看点了吗？” 也有网民认为，这种单纯靠镜头制造感官刺激的剪辑预告，看多了会让人产生反感。

另一方面，大批剧迷与网民则出面声援，认为正常的恋爱剧情不应被过度放大与污名化。支持者纷纷反驳称：“亲个嘴怎么就变成软色情了？”、“暧昧和接吻都叫软色情的话，那男女主角说话是不是也可以抓起来了？” 不少网民直言，观众看剧只是为了放松、欣赏帅哥美女谈恋爱，却遭到上纲上线的“道德审判”，甚至开酸写道：“真是够了，那大家都去看新闻联播，谁还看偶像剧啊？”

有网民质疑这波舆论背后有人故意带节奏恶意攻击该剧，认为只要观众爱看即可，外界应让追剧回归到娱乐本身。