（香港讯）影帝周润发（发哥）生活作风一向接地气，平日出入平民餐厅，不时被市民和网民偶遇。日前，又有网民拍到发哥独自驾车前往一家烧味店购买叉烧，只见他身穿朴素便服，一头白发、身形清瘦，身旁并无保镖或助理陪同。发哥毫无明星架子地与其他顾客一起排队，当被街坊认出并被请求合影时，他都一一欣然应允，十分亲切。

发哥在买叉烧时弯腰低头，认真看着橱窗内的烧味，还用手指轻点，示意师傅切哪一块。接过打包好的外卖盒后，他不忘与老板闲聊几句，语气熟络得就像认识多年的老街坊。之后，发哥提着外卖返回座驾，开车离去。

不过事后，有网民在社媒分享偶遇发哥驾车时的视频。画面中，发哥在等红绿灯时疑似低头玩手机，随即在网上引发热议。

有网民质疑发哥的行为可能违反了交通条例，留言“发哥好像在玩手机……”、“这样下去，发哥要被罚款了。”对此，也有网民澄清指出，在香港，车辆非行驶时使用手机并不违规。尽管如此，不少网民还是提醒，为了自身及他人的安全，驾驶时仍应尽量保持专注，以免分心酿成意外。