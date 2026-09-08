（台北讯）台湾演艺圈再痛失一名老戏骨！曾演出《一剪梅》《飞龙在天》《天地有情》等无数经典八点档，出道近50年的庞祥麟，于9月1日凌晨4时30分在医院安详辞世，享寿80岁。庞祥麟的儿子庞云徽于周一（7日）发出沉痛声明，证实了噩耗。

庞祥麟多年前曾因右边下颚长了“造釉性细胞瘤”动刀，一度暴瘦10公斤，随后淡出荧幕休养，一直到2026年初曾传出中风。据了解，庞祥麟离世原因为老年身体机能退化，导致食道闭锁无法顺利吞嚥进食，原本预计入院装设鼻胃管，未料因心肺功能衰竭，在家人陪伴下安详离世。

庞祥麟纵横电视圈近半个世纪，戏剧作品超过50部。无论是威严霸气的大老板，老谋深算的反派，还是慈祥和蔼的长辈，他精湛的演技皆深植人心。除了在幕前留下无数经典代表作，多才多艺的庞祥麟早年还曾为秦汉、周润发等巨星献声；香港经典电影《公子多情》中周润发的台版配音，便是出自庞祥麟之手。

面对病痛的折磨，庞祥麟始终展现出无比的坚韧与乐观，他生前曾说：“能透过戏剧为大家带来欢笑与感动，是我这辈子最幸福的事。”

遵循庞祥麟的遗愿，家属表示身后事宜将一切从简，这段期间将不设立追思灵堂。公祭告别仪式则订于9月26日中午于台北怀爱馆举行，邀请生前好友与影迷一同送庞祥麟走完人生的最后一程。