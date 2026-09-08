（首尔讯）韩国女神韩韶禧（Han So-hee）与影帝崔岷植（Choi Min-sik）合作的新片《高年级实习生》将在9月16日于韩国上映。该片改编自2015年由Anne Hathaway（安妮哈撒薇）与Robert De Niro（罗拔迪尼路）主演的同名好莱坞卖座电影，讲述时尚网购公司年轻女总裁与银发高年级实习生之间，跨越年龄与职级的温情职场故事。

韩韶禧星期二（9月8日）接受韩媒访问，被问到如果现实中要去做实习生，最想尝试哪种职业时，她出人意料地表示想当“娱乐记者”：“我打字好快，跟艺人见面和采访他们应该会很有趣。”而被问到最想采访哪位艺人时，她毫不犹豫地秒变“迷妹”，直指是全智贤（Jun Ji-hyun）。

韩韶禧透露，5月前往法国出席康城电影节时，正巧碰上了全智贤：“全智贤前辈穿着白色衣服，正在拨头发，虽然有跟她打招呼，但好想直接跟她对话。这是我第一次见到全智贤前辈，小时候我好喜欢她的电影《野蛮师姐》，重看了好几次。看到女神站在我的眼前，真的觉得太神奇。”

随后，她又笑称，如果自己真的有机会以记者身份访问艺人，最想问对方的问题是：“你打算什么时候结婚？”

32岁的韩韶禧大方地在采访中透露，希望能在40岁前结婚，因为她渴望有孩子。至于心仪的伴侣类型，她坦言：“我喜欢能给人安全感、性格稳定的人。而且因为我很想生小孩，所以为了下一代的基因，希望另一半是天生帅气。”她还透露，如果未来有了子女，她希望在孩子上小学前都能由亲自照顾，因此产后应该会暂时淡出荧幕，专心当妈妈。