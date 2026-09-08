香港天后郑秀文上星期天（9月6日）来新为大华银行（UOB）举行私人音乐会，门票不对外发售，仅能通过银行积分兑换。完成演出后，她在IG上载视频分享狮城行点滴，回到酒店第一件事就是大快朵颐，隔天更自曝彻夜未眠，便赶搭早班机返港，但预告“I’ll be back！”

美食摆满一桌

郑秀文结束演出回到酒店后，第一件事就是开吃。她在视频中透露，早前已经惦记着回酒店吃炒蟹，因此工作一完成便赶回去享用美食。

郑秀文早前来新开唱。（取自艺人IG）

除了心心念念的炒蟹，桌上还有烧鱼、沙爹与叻沙等本地美食，摆了满满一桌。刚完成演出的她心情大好，隔着镜头向当晚到场的观众喊话，希望大家都看得开心。

她直言自己当晚也演出得非常开心，尤其看到观众反应热情，让她十分享受整个过程。不过回到酒店后仍未能马上休息，吃东西之余，还要与公司的同事继续讨论工作。

这次郑秀文在新加坡举行的是私人音乐会，并非正式个人演唱会，让不少未能到场的粉丝大呼可惜。她上载视频后，就有粉丝在留言区“敲碗”，希望她尽快回来举行正式演唱会。

粉丝的愿望看来有望成真。网上流传的音乐会现场视频中，郑秀文现场预告会再回来，并喊话：“新加坡等我，我一定很快回来，I’ll be back！”

新歌《陨石与地球》与狮城有渊源

郑秀文这回行色匆匆，自曝返港后也只能休息一晚，隔天便要投入粤语新歌《陨石与地球》的宣传。她坦言歌曲推出后一直没时间宣传，因此特地抽空展开宣传工作，之后又要飞往外地工作。

有趣的是，《陨石与地球》与新加坡也颇有渊源。歌曲改编自本地创作歌手黄俊荣创作兼原唱的《太阳与地球》，后者经卢广仲翻唱后走红；粤语版则由香港著名填词人黄伟文重新填词。

《陨石与地球》的MV制作过程曾经历波折，原始影片档案一度因技术问题遗失，所幸最后利用助理手机拍下的回放画面成功修复，让作品“失而复得”。

郑秀文搭机返港前，再度上载视频笑称吃得很饱。（艺人IG截图）

笑称“吃太饱”

从郑秀文分享的视频可见，演出隔天清晨近7时，她已现身新加坡机场，准备乘搭早上8时的班机返港。

她自曝前一晚根本没有睡觉，因此不能说自己“很早起床”，因压根不存在“起床”的问题。她笑称前一晚吃得太饱，到了早上，仿佛还能感觉到食物的味道在胃里“浮”着。