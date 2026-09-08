（综合讯）再过四天的9月12日，就是香港已故巨星“哥哥”张国荣（Leslie）的70岁冥诞。

为了这个重要的日子，世界各地的“哥”迷两年前已纷纷开始规划，要在香港全方位缅怀偶像，而主要策划人、香港金牌经纪人陈淑芬日前宣布，纪念活动可分成五项，涵盖音乐、文化与沉浸式体验。

五项活动包括：9月12日在西九文化区安盛竹翠公园举行《继续宠爱·张国荣70诞辰·音乐会》、多元演艺体验空间“FUN SPACE”、香港文化博物馆则举办《继续宠爱·张国荣70诞辰·纪念展》、首度联动多家唱片公司共同推出《张国荣70诞辰》作品合集，以及推出全新单曲“7o Leslie with Love”作为献给“哥哥”张国荣70诞辰的礼物。

锺镇涛的女儿锺懿（右二）献声“7o Leslie with Love”。（取自网络）

其中，“7o Leslie with Love”已于星期一（9月7日）早上9时12分正式上架。这首献给“哥哥”70诞辰的歌，由锺镇涛的女儿锺懿演唱，统筹及概念来自陈淑芬，“Dear Leslie”创作班底—刘宏基作曲，陈少琪作词及监制，由钢琴演奏家张贝芝编曲。北京爱乐乐团演奏弦乐，混音及母带处理更特别在日本完成。

陈淑芬透露：“10年前‘Dear Leslie’邀请了古巨基主唱，这次想找一把声音，希望对方与Leslie（张国荣）有关联。”

陈淑芬指出，锺懿自小跟随父亲锺镇涛登台，对舞台并不陌生，而大家对锺懿的歌声也青睐有加，主办方很庆幸找到她帮忙演绎这首歌送给张国荣。

陈淑芬感言：“Leslie七十岁诞辰，我希望‘哥’迷可以有一个很大的回忆，样样都能满足到。”

粤语原音《阿飞正传》4K修复版本地上映

为纪念香港巨星张国荣的70岁冥诞，Clover Films与Golden Village联合呈献“继续宠爱张国荣：《阿飞正传》4K修复版”，让“哥哥”的这部经典电影以全新修复的4K版本重返新加坡大银幕。

电影将以粤语原音放映，并于9月11日至13日在Golden Village VivoCity、Suntec City、Cineleisure及Century Square上映。电影票价为22元，观众在三天的放映期间购票，可在指定Golden Village地点兑换限量版《阿飞正传》A3海报，数量有限，送完为止。