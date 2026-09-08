（香港讯）影帝吴镇宇日前现身成都出席电影展映活动，64岁的他在现场展现出十足的亲和力，面对影迷提问来者不拒，幽默的对答更是屡次逗得全场大笑。

当被问到是否会再出演香港电影以再战金像奖时，吴镇宇直言自己会陷入两难境地。他打趣道，赢了就像领了“老人卡”，但要是输给新人又会觉得没有面子。他还说，虽然自己很愿意不收片酬去支持新晋导演，但新导演们似乎不爱找他参演，或许是因为自己不太符合当下港片的题材风格，幽默调侃道：“现在流行的一些打打杀杀的题材，他们可能会觉得黄子华更适合一些！”

不过他表示，中国大陆新市场的很多作品题材是香港人难以想出来的，例如他参演的《边水往事》《吴邪私家笔记》等。他表示非常开心能来到大陆市场，挑战用自己不太熟悉的华语演戏，感觉很有挑战性。

现场可见，吴镇宇的身材保养得宜，精神状态极佳。他大方分享了自己的“魔鬼饮食保养法”，笑称对体重管理非常严格，每天都会坚持称体重，并自嘲道：“我是那种连吃一粒花生米都会重一公斤的体质！”为了维持最佳状态，吴镇宇实行了严格的断食计划，透露只要太阳一下山就不再进食。

不过，看似意志力惊人的他偶尔也会破戒，虽然平时严格控油、控制饮食，但他直言只要去唱卡拉OK时就会放松警惕，忍不住吃宵夜，展现出极具反差萌的一面。