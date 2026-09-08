（首尔讯）韩国影帝黄晸珉（Hwang Jung-min）日前卷入外遇风波，遭一名40多岁的女性（以下简称A某）爆料称收到他发送的露骨私密信息。对此，由黄晸珉妻子金美慧担任老板的经纪公司SEM Company坚决驳斥，指出该女子是长期跟踪、骚扰黄晸珉的狂热粉丝，并已提起民事和刑事诉讼。星期二（9月8日），法院进行一审宣判，判处600万韩元（约5650新元）罚金。

56岁的黄晸珉于2025年8月以涉嫌违反《跟踪骚扰处罚法》等罪名控告A某。期间，法院曾三度对A某下达临时禁制令，阻止其接近黄晸珉。2026年2月，法院曾做出罚款300万韩元（约2820新元）的简易判决，但A某坚称无罪并申请正式审判，甚至向黄晸珉反诉索赔2亿韩元（约18万8400新元）。在黄晸珉主演的新片《希望：末日血战》（Hope）宣传期间，A某还开设以爆料为目的之IG账号，声称自己与黄晸珉已秘密交往两年多。

法官8日在判决中指出：“从信息发送的次数和频率来看，足以认定其行为已达到给受害者带来不安和恐惧的程度”“被告也已经意识到受害者不愿再收到联络”。法庭最终判处A某罚金600万韩元，并命令其接受40小时的跟踪治疗辅导课程。

黄晸珉的经纪公司在判决后发表声明，表示尊重司法判决。针对A某在审判期间恶意剪辑录音、持续散布虚假信息的行为，公司强调将继续采取法律行动，坚决追究其民刑事责任。