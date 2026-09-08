（综合讯）华语影坛“一代侠女”郑佩佩于2024年7月离世，享寿78岁。近日，其家人证实，已遵照郑佩佩的生前遗愿，将她的大脑捐赠给美国非营利性慈善组织Brain Support Network（简称BSN），用以促进相关罕见病的医学研究。据悉，BSN主要致力于为受非典型帕金森综合征等神经退行性疾病困扰的患者及家庭，提供支持、教育和研究资源。

据悉，郑佩佩在2019年被诊断出患有神经退化性罕见病——“皮质基底节变性”（Corticobasal Degeneration，一种尚无有效治疗手段的非典型帕金森综合症）。为了支持医学研究，郑佩佩一早决定在离世后捐献大脑。

其经纪公司在声明中透露，郑佩佩多年来一直默默承受病痛，她选择不公开病情，与家人共度人生最后的时光。家人也表示，郑佩佩生前已经看淡生死，并在2017年与香港大学签署协议，自愿捐赠遗体以供医学研究。

郑佩佩的家人在接受媒体访问时说，郑佩佩对生命价值深刻理解，并乐于舍己奉献。实际上，郑佩佩曾在公开场合表示，希望离世后自己的躯体仍能对社会有所贡献，更曾在一次访谈中直言：“我虽然老了，器官不能用了，但我还有眼角膜。做完研究后，骨灰要洒在香港大学的校园里。”