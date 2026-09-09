接招吧！制作人

可在HBO Max观看

故事背景设定在千禧年初期的华语流行乐坛黄金时代。全剧以廖苗君（9m88饰）的视角展开，她是一名大学刚毕业、对音乐满怀憧憬的菜鸟助理，误打误撞进入音乐界“大魔王”——王牌音乐制作人吴培祖（杨佑宁饰）主导的顶尖录音室。

吴培祖才华横溢却性格古怪，要求严苛。廖苗君虽无经验，却充满热血与初生牛犊不怕虎的韧劲。两人在音乐理念和工作习惯上产生一系列激烈的碰撞，最后逐渐放下偏见，携手打造出一首首金曲。

每一集以一首华语流行金曲的诞生为主线，揭秘唱片制作人、录音师、词曲创作人以及企划背后的真实工作状态与行业内幕。每一集也迎来不同类型的歌手（多由乐坛大咖客串），展现创作者在面对瓶颈、转型与市场压力时的挣扎与坚持。

掌舵少女 Crew Girl

9月10日起可在Netflix观看

八集的《掌舵少女》故事围绕16岁的赛艇少女蒂根（Miku Martineau米库马蒂诺饰）展开。原本生活顺遂的她，因为一场突如其来的家庭丑闻，被迫离开熟悉的环境，搬到一个陌生的小镇生活，并转入当地的精英预科学校。

为了在充满敌意的新环境中立足，蒂根决定重拾最爱的赛艇运动。然而，她加入的不是女子队，而是这所精英学校实力最强但排外心极重的男子赛艇校队，并担任极具挑战性的舵手一职。作为队中唯一的女性领导，蒂根必须用实力赢得这群高傲男队员的尊重。

这部剧不仅有热血的体育竞技，更深入探讨青少年在面对阶级冲突、家庭崩解、性别认同与自我成长时的迷茫与蜕变。每一次在水上的全速前进，都是这群年轻人对现实生活的反击。