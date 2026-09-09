莫小玲（54岁）于1996年8月参与《搞笑行动》后入行，在荧幕上以搞笑、扮丑著称，镜头外的她则凭敢怒敢言的直率性格，树立起“悍女”形象。访问开场，请她回首30年娱乐生涯。向来快人快语的她，还没来得及开口，眼泪就抢着帮她“说话”。她压抑住涌上心头的情绪，感叹：“没想到会走30年。”

擦掉眼泪后，她接着说：“辛苦和努力的过程，是很多人看不到的。我在大家眼里（形象）比较凶，不然就是嘻嘻哈哈，很少人会问我工作辛苦吗？很多人不知道，我在工作时很自律。”

为了确保每一次上镜都能展示最佳状态，莫小玲开工前至少三天，便避免参加危险活动和狂欢聚会，同时忌食油炸、辛辣等刺激性食物，以保护嗓子。

因为我是莫小玲，我不是普通人。不是我‘好练’（指骄傲），但我是艺人，你做错事害到我上报，全新加坡都会知道。——莫小玲

工作以外，她一样严于律己，谨守艺人操守。“当我变成‘莫小玲’之后，我在外面不可以做很多东西，我不可以犯错。”

以前盗版DVD猖獗，她曾阻止同行朋友购买。现在新加坡全面禁止电子烟，她以退出拍摄的强硬态度，警告合作团队切勿明知故犯。“因为我是莫小玲，我不是普通人。不是我‘好练’（指骄傲），但我是艺人，你做错事害到我上报，全新加坡都会知道。”

入行以来默默坚持专业操守，却被搞笑人设所掩盖，莫小玲有感而发地说：“很多人不知道我会这么做，他们只看到莫小玲很凶、骂人、‘好练’。当你问起我这30年，其实我很努力。”

在《搞笑行动》的单元中，莫小玲（左一）扮演李国煌（左二）的女朋友。（档案照）

曾报名第一届“才华”

莫小玲原本是美国运通的上班族，却一心想演戏。只要能上镜，无论是当伴舞还是背景观众，她都毛遂自荐。然而，两次参加选秀比赛，始终跨不过娱乐圈门槛。

1988年电视台举办首届“才华横溢出新秀”，郑惠玉夺冠后，成为家喻户晓的阿姐，莫小玲还未出赛就被淘汰。曾被封“丑后”的她自嘲：“应该是看到这个人（指自己）这么丑所以不选。试镜时，他们给我一篇表演稿，可是我华语不好，很多字不会念。”

第八波道（现为8频道）的“路被堵”，她转战第五波道（现为5频道）在1995年举办的第一届选秀节目《新人榜》（The Fame Awards）。入选后接受表演训练时，她因扮演Carol Burnett（卡萝柏奈特）而展露喜剧天赋，导师于是把她从演戏组调去喜剧组。

“我其实不知道Carol Burnett是谁，因为那个年代没有互联网，不过表演任务上形容她‘高挑、纤细、有卷发’，我从造型下手，结果导师说我真的很像本尊。”

莫小玲虽然在淘汰赛便出局，却由此踏上喜剧征途。她后来成为本地第一代搞笑女艺人的代表，过程看似一连串的机缘巧合，她说是自己厚着脸皮，争取回来的。

莫小玲（左）加入《搞笑行动》后，参与梁志强扮演的梁细妹（右）单元。（受访者提供）

请假去“搞笑”同事全力支援

参加《新人榜》之后，莫小玲获得在英语剧《欢乐满堂》（Happy Belly）当“茄哩啡”（临演）的机会。为了三句台词，她特地请半天假参加彩排。本来说完台词就能走人，但她为了不浪费年假，要求留下来观摩。这一留，竟改变她的事业轨迹。

“有一个四场戏的角色，那个人临时来不了。（同剧的林）茹萍姐就指着我，推荐我顶替，我马上说ok，之后才用公共电话向公司请假，留下来彩排。”

等到对手入场，她一看是梁志强，马上抓紧机会问要怎么加入《搞》。虽然表现得很积极，无奈还是碰壁。后来，梁志强在另一次彩排空档时，即兴出题考她。“他叫我想象自己是梁细妹儿子的女朋友，我觉得应该就是试镜了，马上握着他的手开始扮演角色。”

这一次，她终于过关。后来《搞》制作组来电，她依旧先斩后奏，接下通告后才向公司报备，展开“请假搞笑”的斜杠日子。一班同事以行动支持她，配合她安排各自的年假，甚至有人在她临时请假时，自愿销假。

林茹萍为她引路，梁志强给她机会，她铭记于心。一班前同事让她无后顾之忧，分身闯演艺圈，她一直心存感激。“我（2003年）拿到红星大奖最佳女配角，在台上感谢美国运通的同事们，因为他们全部都很支持我。真的，如果那时没有他们，就不会有今天的莫小玲。”

曾月入过万却不懂储蓄

八个月后，当年假、补假全用光，莫小玲义无返顾辞去稳定工作，1997年4月签约梁志强的J Team，成为没有固定收入的全职艺人，在《搞》中扮演“阿莲”。“我没有犹豫，不担心收入，也没跟家人讨论。”

《搞》巅峰期，莫小玲与梁志强、李国煌和程旭辉齐名“四大癫王”。四人某次到马来西亚麻坡出席活动，大批粉丝挤爆商场，莫小玲才意识到“原来我们这么受欢迎。”

问她什么时候觉得自己“出头”了，她回答得很实际：“看到收入的时候，每次都觉得太好了，可以买东买西。”

她说在J Team得到很多机会，有时月入高达五位数。“不过，我试过银行户口只剩下1块钱。工作有起有落，连续几年很好，然后就一段低潮期，很恐怖，把储蓄全用完。我最后悔的就是那时没有学会理财，一直到几年前买房子，才开始储蓄。”

莫小玲（左）在2025年贺岁片《AI拼才会赢》扮演机器人。（嘉华院线提供）

得奖后演戏被谢韶光骂

梁志强当导演后，莫小玲总算有机会回到“演戏正轨”。她拍过票房破百万的《钱不够用》《梁婆婆重出江湖》和《小孩不笨》。“但我觉得没有一部是代表作，直到两年前，梁（志强）老师说有一部电影要我演，就是《AI拼才会赢》里的机器人，我才终于有一个属于自己的角色。”

她仍怀着一个电影梦，演一部为自己量身定做的戏。她透露两三年前有人找她拍电影演主角，不料却是空头支票。“很多人在我面前承诺很多东西，我以前会很开心，结果空欢喜一场。”

2003年红星大奖颁奖礼上，莫小玲（右）获颁最佳女配角奖，喜极而泣，颁奖人李南星为她拭泪。（档案照）

2003年，她凭《荷兰村》中逆来顺受的莫玲玲一角，拿下“红星大奖”最佳女配角，演技实力自此获得肯定。奖项背后的逆袭插曲，是她在剧集开拍前，被质疑无法胜任而面临被换角的窘境。当时幸得监制郭令送力保，她深读剧本七遍，加倍努力地演好这个角色。

得奖后，莫小玲在《喜临门》里与视帝谢韶光扮演夫妻。“我第一天跟谢韶光拍戏，就被他骂了。他说：‘小玲，你是不是因为拿了奖就放松了？是不是觉得这个角色很容易演？’在他看来，我好像是随便应付工作，所以跟我讲很多演戏的道理。我觉得他是在帮我，他的这番话，让我去做更多功课，诠释好角色。”

莫小玲（左）多次和谢韶光同剧演出，包括在《喜临门》扮演夫妻。（档案照）

被指红了得意忘形

莫小玲自认敬业乐业，所以在工作上被误解时，会加倍难过。她不讳言，2012年很不开心。“有人一直在背后讲我的不是，说我红了‘好练’，但没有人来跟我说，我的问题在哪里。”

当时，她在电视台被冠上“得意忘形”的罪名——被指教摄影师如何拍摄，擅自改动剧本。而最令她受打击的，是毫无预警地被一档综艺节目换下。

“我放了很多心思去主持，监制还赞我做得好，结果却换掉我。我想知道我错在哪里，你没有跟我讲的话，我永远不会知道问题是什么。”

被撤换的原因至今仍是个谜，但她猜想是自己得罪了人。那个时候为了迎合环境，她刻意压抑直肠直肚的个性装“好人”，任何事都挂起笑容回应一声“好”，把真实想法埋在心底。说起这件事，她一脸厌恶地说：“那个时候我真的很假，很讨厌自己。”

后来约满离开新传媒，她与Fly Entertainment签约时，开出一个条件：“我要做回原来的莫小玲，不再收敛真实个性，有话就直说，做回‘阿莲’。我不想做一个虚伪的好人。”

问她处事态度为何如此极端，她想了想说：“以前年少气盛，现在不会这样了，年纪大了，变得比较柔和。不过我心直口快，是因为我是一个很真的人，我不会在背后说你的坏话，也不会无缘无故骂人。”

她觉得艺人自带招惹是非的属性，去年在小贩中心被误以为插队，有食客出言挑衅，她理直气壮大声回怼：“你是想让我难堪对吗？Ok，我就是莫小玲，我来吃我朋友的云吞面，你想怎样？”

莫小玲近几年对Labubu玩偶爱不释手。（龙国雄摄）

可爱玩偶弥补童年缺憾

莫小玲脾气硬，但一碰到Labubu玩偶，心就软了。她乐开怀地说：“它们让我很开心。”

初入坑时，她三天入手12个玩偶，在刚过去的8月初，更是买到“仆街”（没钱）。她不敢透露这几年花了多少钱“买开心”，但直言对可爱玩偶如此着迷，是因为童年缺憾。

“以前，一家六口靠爸爸在空军的薪水过活，没有多余的钱。他每次领薪水后，会带我们去吃鸡饭，是我很珍惜的回忆。”

在家排老三的莫小玲说，四姐妹小时候有什么就玩什么，比如石头、沙子和衣夹等。“我们还假装卖nasi lemak（椰浆饭），用黄页（电话簿）包起来。我到这个年龄还买可爱的玩偶，是弥补小时候没钱买玩具的遗憾。”

在迷上玩偶之前，她曾疯狂购买某个法国奢华品牌的包包。她自我调侃：“我跟你讲我有病的，我如果喜欢就会一直买，一旦腻了就不会再买。”

莫小玲入行30年，演艺事业跨综艺、电影和电视。（龙国雄摄）

30年有骄傲有遗憾

莫小玲坚信，过去30年没有白走。“我可以很骄傲地说，我应该是唯一在英语台、华语台、Okto儿童频道、马来语和淡米尔语频道都有作品的艺人。我有引以为傲的履历，拍电影和电视剧，会搞笑也会主持，现在还做直播。”

假如可以重新再来，她会更好地把握《搞》谢幕后，在《欢乐巅峰》的主持机会。“那时梁老师让我主持一个环节，我不知道他其实是在训练我，我就得过且过完成，没有珍惜机会。如果早点开窍的话，我可能是一个很好的主持人。”

莫小玲在专访中，回顾事业高光时刻，也直面低谷时期的冷暖。最后问她在访问开场时流下的眼泪，藏着什么苦衷，这么一问，她的心波澜再起，泛起了泪光。

“应该是熬过来了的心情，真的不是委屈。I made it，I made a name for myself（我成功了，出头了），我觉得我没有对不起自己。”

语毕，眼泪又不由自主地落下。她连忙打圆场：“我不懂我为什么会哭，我不容易哭的咧！”