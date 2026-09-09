杀手妈咪

A Bona Fide Killer

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中年男神女神接剧，似乎摸出新套路——爱情谈不动，干脆拿起刀枪杀出一条血路。前有《杀人者的购物中心》李栋旭，后有《杀手妈咪》孔晓振。

孔晓振上一部太空爱情剧《问问星星吧》耗资500亿韩元（约4580万新元），收视却翻车到外太空。这次回到地球当杀手，第六集收视便破10%，收视女王总算等到翻身仗。

《杀手妈咪》改编自同名网漫，讲述柳宝娜（孔晓振饰）休完三年育儿假，化身传奇狙击手Kingfisher重出江湖。她杀人眼也不眨，却会被幼儿园老师一通电话打乱阵脚。任务只能排在白天，毕竟恶人的死期可以安排，放学时间改不了。

外面刚收拾完恶人，宝娜回家便藏起杀气，当回怕婆婆的人妻。偏偏丈夫权泰成（郑准元饰）是追查犯罪内幕的记者，还紧盯Kingfisher。本以为要看《史密斯夫妇》（Mr & Mrs Smith），结果成了老婆拼命藏，老公一路查。

剧情胜在不说教

宝娜所在的Durumi电子业务三组表面卖电风扇，业绩垫底，门一关却全员变回人间凶器。下毒、骇入监控、伪装命案各有专人，暗杀也包装成上班。出任务叫“跟客户开会”，完成才算“会议结束”。杀手也逃不过职场套路，黑色幽默比动作场面更有戏。

这群人专收拾被法官轻判后继续作恶的人，替法律补刀。私刑爽剧已拍到有点腻，《杀手妈咪》胜在不急着说教，交代了受害者处境便开打，爽完就收，不强行催泪。

荒谬设定能成立，全靠孔晓振。她演妈妈自然得像隔壁师奶，换上皮衣拿起狙击枪，杀手气场全开。其中一场暗杀任务设在缆车上，她一枪解决两个目标，又美又飒。公司团建误闯人体器官贩卖窝点，她醒来后抄起生五花肉当双节棍打趴坏人。两场戏一酷一疯，反差感拉满。

吴炫南饰演Kingfisher的极端粉丝。（取自MBC Drama脸书）

配角也各有记忆点。成东镒饰演的组长看似普通大叔，却稳稳镇住这群怪咖。新人吴炫南（河律莉饰）是Kingfisher的“毒唯”，即只爱偶像、容不下偶像身边人的极端粉丝。她不满宝娜为家庭退隐，竟想毒死其丈夫，和好后又秒变小迷妹，白目得可爱。

更意外出圈的是天才骇客奇永道（无真星饰）。这个连男三都称不上的角色，跟孔晓振同框竟比正牌夫妻更有CP感，衬得男主角选角尴尬。

无真星饰演天才骇客，颜值吸睛。（取自MBC Drama脸书）

男主角颜值是个谜

郑准元凭《机智住院医生生活》的暖男前辈一角爆红，一度获封“国民男友”。若你吃柳俊烈式丑帅路线，或许觉得他越看越顺眼。巧的是，两人都从申元浩参与打造的剧集出圈，申PD确实很会发掘非典型帅哥。

原作中的权泰成是让Kingfisher爱得义无反顾的大帅哥。剧版虽淡化这一设定，却又安排幼儿园妈妈们一见他便集体犯花痴，硬要盖章他超帅，看得我两眼一黑。更尴尬的是，他跟孔晓振擦不出夫妻火花，反而像来帮忙带娃的好邻居。少了颜值加持，郑准元也撑不起调查记者的气场。不过导演坚持郑准元就是帅，只能说，选角是个谜。

郑准元撑不起调查记者的气场。（取自MBC Drama脸书）

全剧14集，开局杀得很爽。杀手任务撞上宝妈的职场与婆媳日常，前半段丝滑混搭，几乎没冷场。可惜中段韩剧老毛病发作，大篇幅回顾夫妻恋爱史，动作爽剧秒变《冬季恋歌》。果然感情戏一多，收视便掉，节奏也跟着断电。好在两集过后，剧情重新找回开局的快狠准。

如今只剩最后两集，希望继续保持火力，干净利落完成任务。别让孔晓振好不容易打响的收视翻身仗，败在最后一枪。