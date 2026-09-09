韩剧《鼠惑》柳俊烈（Ryu Jun-yeol）在剧中“反向整容”的画面引起网民关注，美男演员朴允浩在剧中为了复仇而整容，“换脸”成柳俊烈，因为两人的长相风格不同，有观众就吐槽这个整容剧情像是“医疗事故”，成为笑梗。不过这样的“反向宣传”倒是引起不少人的关注，甚至有人原本没打算追剧，却因为这场荒谬的“换脸”戏而心生好奇。对一部新剧来说，能够让观众主动截图，做梗图，在社媒讨论剧情，本身就是一种另类的宣传效果。——蓝靖仪

一部电影在影展上放映后赢得观众多长的起立掌声，已成为电影品质的指标。威尼斯影展如火如荼进行中，已首映的电影平均赢得观众六到八分钟的起立鼓掌。拍一部电影真的很不容易，掌声代表电影人的心血被看到及肯定，这样的致敬方式和看完舞台剧或演唱会后，为表演者起立鼓掌一样。不是要剥夺电影人应得的掌声，但不禁想，掌声时长是否已变相成为毫无意义的宣传手段，抑或是电影之间不必要的比较？那些没让观众起立鼓掌超过六分钟的电影难道就不好看吗？在电影业仍面对挑战的当今，我比较实际，觉得票房是更直接的反馈。也疑惑，掌声若持续好几分钟，在场演员该如何反应？开心之余会觉得尴尬吗？——陈秋雁