香港资深舞台剧演员焦媛10月31日将在新加坡参与“香港电视剧金曲回响音乐会”演出。她2026年4月凭舞台剧《彩虹的尽头》荣获第34届上海白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖，人在香港的焦媛接受《联合早报》电访时说，自己完全没有预想过会得奖，甚至事前并不知道剧团为她报名参加白玉兰奖。

她说，当初接到剧本时，虽然知道好莱坞传奇女星Judy Garland（朱迪嘉兰），也知道她曾演唱经典歌曲“Over the Rainbow”，但对这名巨星的人生并不算深入了解。该剧讲述Judy Garland的人生故事，焦媛在剧中饰演Garland，因此在排练过程中，花了三四个月的时间投入角色，了解Garland人生不同阶段的情感与处境。

焦媛分享道，演绎这部剧的挑战在于声音和诠释Garland的爵士唱腔。她说：“我以前演音乐剧演得多，但很少会唱爵士乐，所以爵士乐对我来说就是重新练习发声，包括咬字和情感的发声。”

另一个挑战则是语言，焦媛虽然会说华语，但过去大部分舞台剧演出都是讲广东话。《彩虹的尽头》是她继《蝴蝶是自由的》之后，时隔多年再次全程以华语演出的作品。加上这次是与上海话剧艺术中心的演员合作，所以须要在语言方面互相磨合。

令她感到安慰的是首演结束后，观众反响非常热烈。无论是小红书或是微博上的评论，都深受好评。她说，虽然排练和演出过程很辛苦，但观众的肯定给了她很大安慰，也让她觉得所有付出都是值得的。

不允许演员忘词

除了在演技上获得认可，焦媛近日仍忙于舞台剧《金锁记》的巡演。《金》至今已演出超过140场，她饰演曹七巧一角十余年，随着年龄增长、人生经历增加，她认为自己对曹七巧的内心情感世界有了更成熟、更细腻，也更有层次的把握。

问她是否会把自己的人生经历投射到角色中？她说：“当然会。演员表演本来就须要用到自己的情感和经历。所以演员年纪越大，往往演技越好，因为人生经历会帮助演员更深刻地理解角色。”

记者好奇，在几个小时的舞台剧中，演员若忘词应该如何应对？焦媛笑说：“首先是不允许忘词。但是万一真的有一个小意外，我觉得舞台剧是一个团体的合作。”她解释，演员们每天排戏，其中一个责任就是要互救，“所以我们说演戏要七分投入，三分清醒，万一有这些意外，你就要用三分的清醒去马上处理。”

她强调，舞台是个大家庭，每个人都在互相成就作品，少了任何一个人都不行。那她是否遇到过这样的“小意外”？她回答没有，也希望不会发生。

每晚守在电视机前看剧

焦媛是新加坡的常客，也曾经因为舞台剧《蝴蝶是自由的》（前名为《蝴蝶春情》）在新加坡住了两个月，她说：“新加坡一直给我非常亲切的感觉，像知己、朋友，甚至像闺蜜一样熟悉。”她也因为这出舞台剧认识了共同演出的郑斌辉和向云等本地艺人。

谈到将参与“香港电视剧金曲回响音乐会”演出，她与记者分享对香港电视剧的回忆时说，在进入演艺学院之前，每天晚上只要电视开始播放TVB电视剧，她一吃完晚餐，就会搬来小板凳乖乖坐在电视机追剧。

她也透露，在为演唱会选歌时一度难以取舍，最终挑出几首最有感触的作品。她记得当年每晚追看无线剧《势不两立》，所以选择邓丽君演唱的主题曲《风霜伴我行》，以及《夜上海》和《天涯歌女》三首歌。为了让歌曲更有故事性，她特地邀请专业的编舞老师为歌曲编排舞蹈，她说：“我希望把自己对舞台艺术的感受，分享给大家。”