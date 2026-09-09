（综合讯）2026年中国超级跑车锦标赛（简称中国 GT ）上海站9月5日发生惊魂一幕。在一次严重的多车相撞事故中，英国车手Ollie Millroy（奥利米尔罗伊）驾驶的91号车子瞬间起火，79号赛车的荷兰车手Loek Hartog（洛克哈托格）毅然放弃比赛，并从火海中救出对手。

以GTS组别车手身份出战的艺人吴彦祖，7日在IG拍视频讲述当日情况，炮轰当日的救援人员手忙脚乱，安全保障机制似乎失灵。

他说：“奥利米尔罗伊的赛车遭到猛烈撞击，随后立刻起火爆炸，就像被炸弹击中一样。从我们的角度来看，转播画面展示了事故发生瞬间，接着画面就立刻切走了。随后赛事控制中心花了大概30秒到1分钟的时间才出示红旗——发出红旗反应非常缓慢。而从那一刻起，我们就完全被蒙在鼓里，因为没有人知道究竟发生什么事。”

吴彦祖认为任何一个人、组织或企业想要变得更好，首先要做的就是承认自己的错误，坦白交代，接着分析原因，找出防止再次发生的方法。

他坦言，比赛本来就会发生意外，而作为车手，心里很清楚自己是在冒着生命危险比赛，“但我们期望当这类意外发生时，能有一套相应的安全保障机制付诸实行。然而很明显地，在此次事件中，整个安全体系完全失灵。”

吴彦祖语重心长地说，理解为什么其他车队都决定退出中国GT，“我觉得中国GT，你们可以做得更好。请从这个错误中吸取教训……如果因为疏忽大意，有人可能会因此丧命，你们必须承认这一点。”

据报道，作为事故车辆之一，610 Racing车队33号赛车距离91号赛车很近。Neil Verhagen（尼尔维哈根）的队友杨百杰赛后为他打抱不平，甚至宣布永久退出该赛事以示抗议。

杨百杰星期天（6日）凌晨在社媒发文，透露自己距离米尔罗伊的车很近，当时赛道工作人员因为恐慌而扔下灭火器逃跑。他补充，救护车15分钟后才赶到，因为司机在睡觉，“有人拍他窗户都没拍醒”。