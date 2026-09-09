（北京讯）中国影帝黄渤惊传受伤住院，他9月3日在社媒分享视频，透露自己日前在家门口骑自行车时不慎摔倒，导致锁骨骨折而入院治疗。视频中，他戴着氧气面罩躺在病床上，一旁诊断单写着“锁骨骨折”。

不过，一向幽默的黄渤面对意外仍不忘自嘲，笑称这次是“真入坑了”。他回忆事发经过时说道，原本只是想轻松骑个单车，没想到一个转弯竟直接“转”进医院，还打趣说情节荒诞得像电影。住院期间，他甚至被拍到在医院走廊唱起《领悟》里的“多么痛的领悟”，苦中作乐的模样让网民又心疼又好笑。

事实上，黄渤近期似乎与自行车“八字不合”。早前他现身那英北京演唱会时，就被发现左手臂戴着固定护具。当时那英在台上爆料，他是因为骑车锻炼时摔伤手臂。没想到护具才刚戴没多久，他又在家门口骑车摔伤，而且这次伤及锁骨，让网民直呼：“怎么又是骑车出事！”

连续因骑车受伤，黄渤仍以轻松方式向大家报平安，同时也不忘提醒粉丝注意安全，在微博发文特别叮嘱：“这回算是用自己的锁骨换了个提醒，骑车千万不能一心二用，三心二意，要一心一意呀。”

不过尽管受伤他保持乐观，在文中说：“这可不能怨到骑行上。等我好了，爬出坑儿了，还要接着骑，认认真真地、小小心心地、愉愉快快地、安安全全地骑！”