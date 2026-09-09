（台北讯）萧敬腾8日出席公益计划启动记者会时右手包着绷带，透露五天前刚完成手术。他解释，过去曾因左手过度使用而开刀，没想到这次“同样的事情又发生一次”，右手肌腱撕裂近二分之一并出现沾黏，一度痛到连汤匙都拿不稳，最后在太太Summer的坚持下就医，看诊当天便直接进入手术室。

萧敬腾坦言，因为长期弹吉他、钢琴等乐器，加上2018年打球的旧伤，曾导致左手大拇指疼痛、不灵活，甚至无法正常翘起。2020年，他因左手大拇指罹患“妈妈手”（狭窄性肌腱滑膜炎）接受微创手术。没想到近来又因打网球、弹吉他等原因，造成右手肌腱撕裂与沾黏。

萧敬腾右手因肌腱撕裂而动手术。（TVBS新闻网）

他透露自己忍痛三周不敢说，直到Summer发现他与粉丝握手时表情痛苦，察觉不对劲，才主动上网帮他寻找专科医生。萧敬腾说，医生检查后直接告诉他“不开刀不会好”，当天就安排手术。所幸手术顺利，他形容术后隔天，原本受伤处的疼痛已改善约九成，目前正等待伤口恢复。

谈到手术过程，萧敬腾坦言因为打了麻醉，并没有太大感觉，“但当我转过头看到Summer时，她的表情很难过，我当下也很难过。”他自责没有照顾好自己，“我觉得很对不起她，让她担心。”

除了分享伤势，萧敬腾也宣布投入“萌萌 LITTLE EARTH 带小孩干大事”公益计划。他与Summer今年6月收到一名叫妍妍的女孩来信，深受感动，因此决定参与并推动该计划。即使手伤未愈，萧敬腾仍挂心公益，不仅捐出两台钢琴、秀服等私人收藏，也号召贾静雯、舒淇等演艺圈好友共同响应，希望借由孩子的创意与执行力，让善意延续。