（首尔讯）韩国歌手IU（李知恩，Lee Ji-eun）今年7月证实与李钟奭（前译李钟硕，Lee Jong Suk）分手，结束四年恋情。同时，她也因旧疾“耳咽管开放症”恶化，于7月20日透过官方社媒及粉丝平台发布亲笔信，宣布全面暂停下半年的演艺工作，并坦言：“我真的撑不下去了。”

休养一段时间后，IU近日宣布将推出数字单曲“From This Star”，并以全新短发造型回归。新歌将于10日发行，采用双主打曲形式，引发粉丝期待。新歌预告片结尾首次公开歌词“还记得爱开始的瞬间吗？”，呼应感情主题，同时首度公开全新造型，引起粉丝关注。

新歌预告以虚构视讯聊天服务“PLANET”为背景，描述身处不同空间、使用不同语言的陌生人，通过屏幕彼此连结，在分享日常与对话的过程中逐渐拉近距离。影片后半段，IU惊喜现身，与屏幕另一端的男子展开对话，并说出“头发变短了耶”，似乎暗示自己的近况。

短发造型曝光后引起大批粉丝热议，不少人惊呼：“是真的剪短了吗？”而在歌迷猜测之际，IU于8日出国工作现身机场，正式公开最新耳下短发造型，让粉丝纷纷留言：“真的剪了！”、“短发IU太可爱了！”