天王刘德华前日为手机品牌站台，现场带来十多分钟的演讲，以“选择与方向”为主题，讲述自己出道40余年的感悟，金句频出。

9月27日迎来65岁生日的刘德华，先是指出看到多名网民留言，感叹现今时代发展太快，看不清方向。他说，人生总得做许多选择，不停地纠结往左或往右。“我们每天做选择，每个人都会焦虑，我也一样。但是不要怕选择，因为勇敢去选择才有成功的可能。”

刘德华不久前宣布，在办完2028年的巡演后将正式转型当电影导演。他当时透露，其实从1981年考入TVB艺员训练班时，便萌生了当导演和编剧的想法，过去10年间更悄悄写下多个剧本。

他以自己为例，感叹演艺路上曾经历多次选择：“每次我想要当导演，就会有一些人来跟我说，你好好做好自己的本分，做一个好演员。结果我随波逐流，真的做了一个好演员。”后来他又动了当监制的念头，“我做了监制，培养了不少导演，但是又有人跑来告诉我，你那么大的一个演员，如果你做监制，会不会影响到一个导演的花费？”让他再次被动摇。

“我一直在选择，一直在纠结，20岁的时候勇气都快用完了。40岁的时候，任性我也收敛起来了。现在我65岁了，才会三思而后行。”他也坦言自己失去过，也接受了，最终在选择中成长。

挺过糟糕的日子

刘德华也在演讲中问在场观众，往左或往右就一定对吗？“其实人生不是非左即右的单选题，你往左边，有左边的风景，你会看到掌声；你往右，有右边的故事，你会听到欢呼。不管走到哪里，只要望向前方，看到的就是新的风景。”他强调最重要的，是自己一步一步踏实走过。

人生路上难免会经历诸多糟糕的日子，他坦言也跟大家一样，并鼓励全场：“糟糕的日子往往特别有价值，前提是我们必须要挺过去，让糟糕的日子变成非常有价值。”

向来踏实努力的刘天王也说：“有些人看来很幸运，但是他们在你们没看到的地方，拼了命去努力、去选择。”他勉励观众，即使努力没被看见，时间也不会说谎。“你把它种在哪里，花就开在哪里。”

在他看来，人生最好的状态，不在于一味盛开或闭合。“开的时候，你们可以看到世界；合的时候，你会看到自己。”

舞台上展示刘德华20几岁、40几岁和60几岁时的帅照。（取自网络）

状态冻龄

发布会上的刘德华，在高清镜头直拍下身形挺拔结实、下颌线清晰，冻龄状态获网民大赞：“谁能看出刘德华已经65岁？”当本人亲口说出“我65岁”时，台下更有粉丝高喊“还是很帅”，随即引来全场尖叫支持。

带货获赞真诚

在演示新手机功能时，刘德华幽默喊话观众：“买回去不好用不要找我，找余总（手机品牌董事长）。”这番言论被网民赞带货真诚，没有对产品强行吹捧或夸大宣传，同时也巧妙地凸显了对产品品质的自信，一展老牌艺人的高情商与处世智慧。