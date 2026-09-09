（综合讯）香港文化博物馆举办张国荣诞辰70周年纪念展，展览星期三（9月9日）开幕，展出逾300件张国荣（哥哥）展品，包括11套经典舞台服饰、唱片、影视作品及奖座等，当中不仅有首次公开亮相的展品，现场更首度重现了张国荣故居的部分场景。

今年为张国荣70岁诞辰，香港文化博物馆继2023年后再度举办纪念展，让世界各地粉丝一同缅怀这位巨星。这次展览展出超过300件珍贵物品，由张国荣生前的经理人陈淑芬、挚友唐鹤德、官方粉丝组织“哥”迷会、热心人士和艺术家慷慨借出私人珍藏。

陈淑芬（左）与香港文化博物馆总馆长林国辉（中）及一级助理馆长周志廉（右）合照。（取自网络）

部分展品更是首度公开亮相，如张国荣曾使用的家具、舞台服饰、珍贵的音乐录像照片及香港艺术家创作的张国荣肖像画等。展览中最为特别的，是透过张国荣曾聘用的室内设计师，首度重置“哥哥”故居的部分场景，并展示多名挚友在他离世后在其故居的合照，让观众走进这位传奇巨星的私人空间。

唐鹤德借出的书桌连同台灯，是张国荣生前所用。（取自网络）

书桌 长椅 成焦点

担任展览策划的张国荣挚友陈淑芬星期二（8日）出席开幕礼时指出，展览中展出重组哥哥故居的部份场景，希望大家可以了解无论在台上、电影或生活中的哥哥。谈到唐鹤德（唐唐）提供哥哥生前所用的家具作展览，陈淑芬说，有一张书桌连同台灯和台垫，都是哥哥生前工作时所使用。她又指张国荣离世后，有歌迷从2006年开始于温哥华史丹尼公园租用一张长椅至今，上面刻有对哥哥纪念的语句。她哽咽说：“张国荣曾有一段短暂时间在温哥华休息，经常到史丹利公园喝茶，他很喜欢那里的景色，所以展览中也一比一仿制了这张长椅。”

陈淑芬坐在一比一仿制的温哥华纪念长椅上。（取自网络）

红色高跟鞋 原本是白色

陈淑芬也提到，展览中有一双红色闪石高跟鞋是张国荣巡演时穿过的。当年他在纽约著名鞋店购买这双鞋，原本鞋是白色的，但因为他其实想买红色，便在店员的指导下将鞋染红，再加上闪石。哥哥曾将这双高跟鞋送给已故的施南生。

展览即日起至2027年5月10日，于香港文化博物馆举行，入场免费。

这双红色闪石高跟鞋是张国荣巡演时穿过的。（取自网络）

众星出演纪念音乐会

张国荣于9月12日诞辰，陈淑芬说，当日会在西九文化区举办“继续宠爱·张国荣70诞辰·音乐会”，届时有多名歌手演出，包括许冠杰、莫文蔚、钟镇涛和女儿钟懿、张卫健、陈卓贤、陈松龄、谭耀文、谢天华等。

无人机表演

陈淑芬也透露正洽谈无人机表演事宜，9分12秒的表演费用高达七位数港元（约18.8万新元），但有关单位会赞助部分。她说：“因为他们的老板本身很喜欢张国荣，也很尊敬他，很希望能为他做这件事。”