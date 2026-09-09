一个转身，老婆就生了！新加坡演员黄超群和老婆9月2日迎来第一胎，他9日下午接受《联合早报》电访时说：“宝宝出来了我们都不知道。”

回忆在产房的情况，黄超群说，妻子开始分娩后用力约20分钟，医生便叫她休息，喘一口气。“那一刻我转身，把眼镜摘下，转过身来，宝宝就出来了。看到宝宝的那瞬间，我其实很震惊，之后好像autopilot（机械式地）剪脐带，看护士为宝宝量体重和身长。到了剩下我们三个人在产房里，静下来以后，才意识到，她真的来到这世界了。”

一家三口第一次见面，万般情绪涌上心头，那一刻他忍不住落泪。他第一时间赞老婆是最棒的，也轻声对宝宝说“哈喽，是爸爸和妈妈，欢迎你。”

黄超群和妻子4月下旬分享怀孕喜讯，妻子满40周后宝宝还不想出来，“我们迫不及待想快点和她见面，所以决定催生。”催生药发挥作用后，妻子开始感觉到阵痛。“我当然感觉无助，只能在她旁边陪她，跟她说加油，除此之外什么也做不了。”

妻子在打了无痛分娩针之后舒服待产，宝宝最后在9月2日深夜出生，跟父母一样是夜猫子。母女已经平安回家，家里有陪月保姆帮忙，黄超群笑说：“我还有时间出去健身。趁现在，能休息就快点休息，因为等保姆走了以后，一切都要自己来。”

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黄超群的女儿在9月2日深夜出生。（取自黄超群IG）

挑战解码女儿哭声

黄超群目前专心照顾妻子，满足她的所需，也向陪月保姆学习怎么照顾宝宝。他已经上阵为宝宝换尿布、喂奶和拍嗝等，显得稳扎稳打，自信地说这些都很容易，只是在为宝宝换尿布时，要小心力道。

育婴方面，他必须解锁的“下一关”是听懂宝宝的哭声。“现阶段比较有挑战的是明白宝宝为什么哭，是因为要喝奶还是累，我还在学。保姆很有经验，她都懂。”

他能在陪月保姆离开前，破解宝宝的所有哭声吗？他抱着“不可以也要可以”的心态，咬牙说：“肯定可以。”

新手爸爸形容心情像坐过山车一样充满喜悦、担忧、焦虑与惊奇。“尤其首两个晚上，宝宝哭就会担心这是正常的？还是不舒服？前两天因为她有黄疸必须住院，但现在已经回家了。我们上网查阅，看到婴儿有黄疸很常见，但为人父母还是会担心。”

黄超群庆幸妻子分娩过程顺利，母女俩也已平安回家。（取自黄超群IG）

想为女儿改掉坏习惯

当爸爸一周，黄超群说：“我真的不确定是不是已经准备好当爸爸。像换尿布这种基本的（婴儿护理）我都ok。但我希望自己是什么样的爸爸，这个问题我想了很久。”

电话另一端的他顿了一下才说，希望自己是一个“不缺席的爸爸”，会永远是女儿的最强后盾。他惊呼：“这是一个很难的问题！”

他想了想，接着说女儿的出生，推动他改掉自己不耐烦的脾气。“我有时会没有耐心，有时生气情绪也没有那么快恢复。我知道这样不好，所以这是我希望改掉的坏习惯。”

黄循财总理在8月23日的国庆群众大会2026宣布SG养儿育女配套，为每名新加坡公民孩童提供高达6万2000元的资助。黄超群和妻子迎来女儿，因此获益，他笑说：“当然是能获得越多帮助越好。”

至于是否追第二胎，他说夫妻俩计划生两个，但一切顺其自然。他参与的英语剧“Yes Captain！”已经杀青，目前在播映中；9月“放产假”，预计10月为客串的华语电视剧开工。