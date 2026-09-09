（综合讯）周兴哲近日忙于巡演，却有报道传出他8月中国上海演唱会因票房不佳，主办方还得向学校赠票，甚至有观众称演唱会尚未结束就有大批人离场。对此，周兴哲所属公司星空飞腾作出回应，强调报道内容未经求证，公司对此抗议，并感到不解。

据台媒“CTWANT”报道，周兴哲8月在上海举行两场演唱会，疑似因票房不理想，当地学校曾贴出公告，以“丰富广大师生假期生活”为由，提供“文化活动赏析实践机会”，学生只须填写学号，一个学号可申请一至四张演唱会门票，形同免费赠票。

有到场观众在网上发文吐槽，指演唱会舞台设计和灯光效果不佳，整体感觉像在KTV，观演体验令人失望。更有网民称，安可尚未开始，就有不少观众陆续离场，猜测离场者可能是持免费赠票入场的人。

此外，原定9月26日在杭州举行的演唱会，开卖后也被指票房表现不佳。主办单位8日发出公告，宣布取消演出并开放退票。官方说明，取消原因是舞台设计方案未能达到经纪公司及主办单位的要求，因此只能忍痛取消。

经纪公司回应报道内容

近期争议主要集中在“户外体育场”版本。由于场地条件限制，演出无法沿用原本的四面台配置，改采三面台形式。尽管主办方已搭建大型视频屏幕，并多次追加预算、调整舞美设计，但原有视觉素材转换至户外场后，仍未获得所有歌迷认同。

星空飞腾强调，针对部分粉丝对三面台舞美提出的不满，公司已要求制作团队重新设计。杭州场销售状况其实已接近售罄，取消并非票房因素；但公司宁可承担损失，也不愿在舞美无法完美呈现的情况下勉强演出。

事实上，周兴哲“Odyssey旅程世界巡回演唱会”自2022年展开以来口碑良好，其中四面台舞美甚至曾获得三项国际设计大奖。

至于报道指上海场疑似大量赠票，星空飞腾也予以否认。公司称，当地执行单位是否曾与大学或机构合作，公司并不清楚，但就实际售票与现场情况来看，“演唱会售票和人气都相当成功”，散场时现场仍维持满满人气，并非报道所称情况。

公司已于8日发出道歉声明，开放粉丝全额退票，并承担因交通、住宿退订产生的手续费，以示负责。