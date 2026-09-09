新加坡导演梁志强执导的《英雄无名》（Ah Boys To Firefighters）目前正在拍摄中。网红“S Subhraaj”9月7日在社交媒体发布视频，揭露参演该片的Kiki Darling本名为Hari Kishen Balakrishnan，并指他曾因性犯罪被判刑。

S Subhraaj也在视频中，贴出亚洲新闻台（CNA）2021年9月刊登的报道标题。据CNA网站的完整报道，案发时20岁的Hari Kishen Balakrishnan深夜饮酒后，趁一名23岁男性友人几乎失去意识之际，对他做出出性侵，并在过程中拍下七段视频。Hari Kishen Balakrishnan其后被判接受至少六个月的改造训练（Reformative Training）。

这一段“黑史”在网上传开后，《联合早报》9月8日联系《英雄无名》片方了解情况，包括此前是否知悉Kiki Darling的过往，以及面对舆论风波是否考虑换角等。

删剪此前拍摄戏份 剧组物色接替人选

电影宣传人员9日回复本报询问时证实，Kiki Darling已因这起风波辞演《英雄无名》，确定不会出现在电影中。由于电影已开拍将近20天，Kiki Darling此前拍摄的戏份将全数删剪，角色也确定换人演出。梁志强与片方目前正物色接替人选。

剧组也透过宣传人员表示，Kiki Darling过去曾被定罪一事在网上曝光后，团队在8日查证并确认消息。剧组解释，此前并不知情，因为包括Kiki Darling在内的演员均未申报曾有犯罪前科。

剧组与Kiki Darling沟通后，他最终决定辞演，他也理解自己是片中主要演员之一，若继续参演，可能为电影及团队带来声誉风险。

经此一事，剧组允诺未来在选角及试镜过程中，势必加强审核、采取更严格的把关措施，同时提醒演员如实申报。

《英雄无名》是2027年农历新年贺岁档强打片，故事以新加坡民防部队为背景，聚焦一群被派往民防部队服役的新兵，以及他们接受训练的过程。主线围绕陈昱仁和蔡常勇饰演的“新兵”展开；Kiki Darling则原定饰演消防团队中较为“懒散”的一员，戏份颇为吃重。据知，电影预计9月底或10月初杀青。