希望 ：末日血战

Hope（NC16）

156分钟

★★★

故事

在靠近朝韩非军事区（DMZ）虚构的“霍普港”村庄田里，出现一头被残杀的死牛，传闻有村民目击是猛兽所为。村里的警察局长范锡（黄晸珉Hwang Jung-min饰）和猎人成基（赵寅成Zo In-Sung饰）兵分两路，一个找目击者，另一个上山猎兽。范锡来到村子发现到处一片狼藉，他根据残迹寻找破坏者反而被追击。带队上山的成基则发现前所未见的怪物，并与它们展开生死搏斗。韩语对白，附中英文字幕。

黄晸珉扮演的警察局长虽然胆小怕事，但仍极力追踪神秘怪物。（嘉华院线提供）

钟雁龄：怪物男神全被轰个稀巴烂

有雷慎入。哒哒哒哒哒哒，砰砰砰砰轰你个稀巴烂，看你死不死，锅碗瓢盆铿铿锵锵，打爆你的头，咔嚓咔嚓咔嚓怪物撕咬吞噬居民像吃脆饼，小镇警察跌跌撞撞，搞不清前路状况，对着门后面的镇民疯狂扫射，镇民胸口成蜂窝血肉横飞，反正末世，警察杀人你又能对我怎样，只见硝烟四起，啪啪啪啪啪啪，枪林弹雨电玩般飞车追逐镜头，铛啷铛啷铛啷，妖孽去死吧。以上场面持续45分钟。

本来的猎者成了猎物，一个转身眼神四目交投，慢动作闪过念头，竟然看出了满满的母爱。难道那就是电影片名要传达的希望？（该牢记这个moment）怪物被追到一个无路可逃，乱过马路遭大卡车碾得稀巴烂，科学家解剖一坨黏腻腥臭的肉，疯癫痞子从雪柜拿出死掉的冰冻怪物宝宝。糟了糟了，牵出亡命牛仔般的猎人ABCDE，还有怎样都打不死的硬汉，硬是闯外星太空船，牵出更多长着人脸的外星妖怪。小镇场景一下子转到森林，外星妖怪被激怒变异成野兽般的禽兽，让这些不知好歹的猎人不得好死。突突突突突突，又是让子弹飞的追逐时刻（以上场面再来个20分钟），咻咻咻砰砰砰，不懂哪里来的太空船突然从天而降撞下山来，呼呼呼呼大家喘着大气我看你看我看你。

全剧终。就这样吗？是这样吧。只能说，制作费太多也是一头畸形扭曲的怪兽。

郑好娟为警员角色接受枪械训练。（嘉华院线提供）

蔡欣盈：走出戏院再找希望

把看片的心路历程摊开来讲，各位客官自行评断。

韩国导演罗泓轸继《哭声》后，时隔10年推出新执导作。演员阵容有黄晸珉、赵寅成，还有好莱坞红星Michael Fassbender（麦克法斯宾达）和瑞典女星Alicia Vikander（艾莉西亚维坎德）。韩国演员搭上西方卡司，再披上科幻动作片外衣，单看配置，确实闻到一点“香”。

两个同事比我先看，入场前向她们探口风，两人的反应都有些微妙，仿佛一言难尽。没关系，先降低期待，带着平常心入场，说不定反而有惊喜。

全片156分钟。第一个小时过去，我的心情独白是：挺好看的。黑色幽默、紧凑动作戏与爆血枪战轮番上阵，代表“公家”的警察尚未看清“怪兽”全貌，便已乱枪扫射，殃及无辜，人类与外星人比拼谁“更外星”。预映现场不时传出笑声。

又过了半小时，我的内心剧场依然丰富：既对接下来的情节抱有好奇，也开始思索片名《希望》究竟是谁的希望。

再后来，看着一个个让我想起《阿凡达》的洋人外星人登场，脑中的问号也跟着倾巢而出——影片怎么如此西化？有些画面甚至混杂着美式科幻片的气息以及北欧电影的冷冽画风。赵寅成的“爆血”戏来得猝不及防，带来些许惊叹，可惜此时已接近片末。

至于结尾，还真不好说。夜已深，片尾字幕一出现，我便离开电影院，因此错过了彩蛋，被同事笑说：“你这156分钟白坐了。”无妨，希望仍在人间，我会从别处把它找回来。

赵寅成主演的《希望 ：末日血战》9月10日在新加坡上映。（嘉华院线提供）

陈秋雁：动作有余科幻不足

156分钟的电影说的是什么希望？谁的希望？

大部分情节是范锡和成基还没有搞清楚状况，就不管三七二十一盲目乱战。导演说，这部电影最终想要传达的是“世界上所有的悲剧都源于误解”。他应该是希望大家不要乱讲话，也不要乱听话。我也希望如此，那就天下太平了。

虚构的霍普港靠近朝鲜非军事区的地理位置，暗示朝韩因历史上的分裂及意识形态对立而产生的敏感关系。电影里的怪物是不是暗藏隐喻，虽引发联想，但（可能有续集所以还）没作解释。

破天荒耗资700亿韩元（约6600万新元）的电影，首45分钟，砸店、翻车、枪战和逃亡场面高潮迭起，透过《寄生上流》（Parasite）摄影师洪坰杓（Hong Kyung-po）的镜头和曾操刀美剧《妖惑心计》（Sirens）配乐的Michael Abels（迈克阿贝尔斯）的音乐，把神秘与紧张氛围拉满。尽管这些场面显得重复，但营造了满满悬疑，使人好奇范锡追踪的怪物究竟是什么。

可惜由于过度的铺陈和滑稽的CGI特效，答案的揭晓显得有些扫兴。作为科幻惊悚动作片，惊悚还行，动作有余（看完彩蛋你会懂我），但科幻不足，好莱坞演员的加盟也没加分。

电影的主要人物只有三个：范锡是胆小怕事，但因职责所在只好硬着头皮朝危险前进的“被逼英雄”；成基逞英雄，无所畏惧却也有勇无谋；成爱（郑好娟饰）则是有明确价值观的女警。故事借由这三个角色探究人类陷入危险时表露无遗的复杂人性。然而三个角色的刻画显得单薄，因看不出动机而削弱了故事的说服力。看完，希望电影精简一点。