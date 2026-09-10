阿飞正传（4K修复版）

Days Of Being Wild in 4K（PG）

95分钟

★★★★

故事：1960年代的香港，阿飞旭仔（张国荣饰）在成长过程中，生母一直缺席，孤傲叛逆的他把自己比喻为“无脚鸟”，过着放荡不羁的糜烂生活。售票员苏丽珍（张曼玉饰）和交际花咪咪（刘嘉玲饰）先后从他生命中来去，但她们都只是昙花。为摆脱迷茫与无力感，旭仔抛下一切到菲律宾找寻生母，但徒劳无功。一直暗恋苏丽珍的小巡警超仔（刘德华饰）转行去跑船，在他乡巧遇旭仔，意外地见证旭仔只有在死亡才能寻得落脚处的宿命。

片中的刘嘉玲（左）和张学友，刻画一段无奈的单恋。（嘉华院线提供）

短评：王家卫电影始终弥漫的怀旧氛围，从这一部开始。有人说，王家卫借片子影射九七回归前港人的焦虑、迷茫、困惑与无根感。但始终觉得他的作品不会标记一个明确的状态，一切都是情感和情绪明灭闪现的暧昧，如旗袍和眼神般流动。甚至连墙上的挂钟，都失去承载时间的功用。因为不确定，所以可以想象可以填充可以细品，属于那个传奇时代的经典况味。

王家卫从这部电影，算是正式擦亮了自己“造星神手”的招牌。粒粒星一字排开，不过让我眼泪hold不住的，不是看到哥哥、华仔、Maggie、嘉玲、学友和伟仔风华正茂，充滿可能性的容貌，而是看到谢幕初起，梅艳芳演唱、锺晓阳填词的那首片尾曲《是这样的》。

是这样子写的：“寻觅中／或者不知畏惧／曾是这样的爱／曾是这样的对。如今／自觉真的太累／唯愿笑着的醉／唯愿继续的醉。时光／是对的没说谎／迷惑的／是这心没了光。临别中／落了一点眼泪／然后快乐相对／还是背面相对。来日的／问昨天便可知／难料的／是这心没法知。期待中／度过一生散聚／明日灿烂的去／还是暗淡的去。”一曲述尽那些靡漫。

不久前看4K修复版《花样年华》，或许是因为年纪，那些原以为做作、刻意留白的镜头，其实被时间塞进了些什么。当年看王家卫只觉得雅痞酷炫，迷恋杜可风那个酒鬼酒瓶里摄影镜头外，半醉的艺术美感。直到今天，再看王家卫，我才把他没说出口、拍出来的“故事”，一次看个明白。粤语对白，附中英文字幕，嘉华院线独家放映。（文｜钟雁龄）

实用魔术2

Practical Magic 2（PG13）

130分钟

期待指数★★★

1998年电影《实用魔术》的续集。两大好莱坞影后Sandra Bullock（桑德拉布洛克）与Nicole Kidman（妮可基曼）双双回归，再度饰演欧文斯（Owens）家族的姐妹莎莉与吉莲。

好莱坞女星Sandra Bullock（左）和Nicole Kidman回归主演《实用魔术》续集。（华纳兄弟提供）

故事发生在前作25年后，尘封的家族往事与魔法起源逐一浮现，家族迎来新的危机，莎莉的女儿（Joey King乔伊金饰）更意外唤醒潜藏体内的黑暗力量。为斩断延续数百年的诅咒，莎莉、吉莲与家族女性再度并肩作战，从美国老家远赴英国，追寻魔法源头，守护后代。英语对白，不附字幕。（文｜蔡欣盈）

白痴们

Idiots（M18）

100分钟

期待指数★★☆

这部美国喜剧片讲述人生陷入低谷的戴维斯（O’Shea Jackson Jr.小奥谢拉杰克逊饰）与马克（Dave Franco戴夫法兰柯饰），受命护送富家子谢里丹（Mason Thames梅森泰晤士饰）前往戒毒所。两人并不知道这名少爷不仅精神状态极不稳定，更曾纵火烧伤一名流浪汉。一路上，谢里丹不断惹祸，甚至谎称自己遭人绑架，将戴维斯与马克拖入失控的荒唐闹剧。

片中，O’Shea Jackson Jr.（左起）和Dave Franco一路被Mason Thames拖入失控的荒唐闹剧。（邵氏机构提供）

电影早在2017年开始筹备，却在前期制作阶段告吹，主演阵容也几度洗牌，从最初敲定的Luke Wilson（卢克威尔逊）与Tracy Morgan（崔西摩根），一路更换成现在的卡司。导演Macon Blair（梅肯博莱）坦言，重重波折一度令他感到挫败，却也成就了最终令他满意的版本。英语对白，不附字幕。（文｜蔡欣盈）