新加坡艺人陈一心毫无预警“出走”，她在新加坡时间9月8日晚上8时许在Instagram（IG）发文说：“我搬到巴黎了！”

她写道，虽然已经26岁，却觉得人生刚刚开始。她已经向往展开新生活很久了，想看看若给自己多一点空间活出真我，人生会怎样。她自我鼓励：“致新的起点，致回到新手的状态，也致那份边走边摸索未来的心态。”

披露成长焦虑

她随发文发布一个视频，取名《巴黎日记》“第一章：我搬到了巴黎”，并透露这个视频录了100次才成功。她说不喜欢面对镜头，也害怕说错话；她不希望成为话柄，想被接受而不是被针对，但她知道自己无法控制舆论。

她披露心声：“我知道自己不完美，也从来没有自认完美。看我身上的文身，所有人都讨厌——破坏我的皮肤，但是我开心。可能是我内心深处的一部分在宣泄情绪，因为我给自己很大压力。”

陈一心是陈之财和向云的女儿，从小就受到瞩目。（陈一心YouTube视频截图）

陈一心是本地资深艺人向云和陈之财的小女儿。她说自己的成长在网上留下数字足迹，这对小女孩而言并不理想。“回头看也不值一提，但因为我当时年纪还小，所以放大了很多事。”

她透露写了很多关于自己人生的歌曲，但一直不敢公开，希望能建立足够信心，未来与大家分享自己的音乐。她也说，本来准备要照稿录这个视频，但临时决定随性一点，希望通过自己本真的样子，能建立一个接受和了解她的社群。

在异地展开人生新篇章，她的心情既充满期待又忐忑不安。“我想知道在新的地方生活会是什么样子。我必须相信过程，我必须成长。”

陈一心的经理人受询时告诉《联合早报》，她日前才飞抵巴黎，目前正忙着安顿下来，所以不受访。

陈一心发布视频公开自己在巴黎展开新生活。（陈一心YouTube视频截图）

向云祝福孩子

向云在女儿的发文下留言“爱你”，9日早上通过短信回应早报时则说，很开心女儿展开人生新篇章，并接触新事物。“就像当年陈熙去英国一样，我给予孩子深深的祝福。希望他们在外地也能够平安，学习越多越好。”

向云一家向来关系紧密，也经常在IG互动。陈一心发文后，陈之财留言“对我来说，你永远都是我心目中完美的小公主”；哥哥陈熙则说：“妹妹，这会是一个精彩的篇章。”

此外，李铭顺、林慧玲、陈秀环和谢韵仪等一众本地艺人纷纷留言祝福。同为“星二代”的郑颖和李凯馨也为她打气。

黄暄婷祝福陈一心之余，也叫她找在巴黎生活的欧菁仙。黄暄婷几年前一个人到巴黎旅游，欧菁仙当时担心她，亲切招待，每天跟她一起吃晚餐。欧菁仙看到黄暄婷的留言后回应“一心，菁仙阿姨在这里”；向云随后留言谢谢她。