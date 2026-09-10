改编自同名热门网络小说的中国大陆剧《早春晴朗》8月26日开播后迅速走热。在中国大陆，该剧播出第四天便在优酷站内热度破万，成为平台2026年最快破万的现代偶像剧。海外方面，《早春晴朗》上线Netflix仅五天，就以240万次观看、2150万小时观看时数，登上全球非英语影集周榜第二名。

随着剧集热度持续攀升，网上相关讨论也越来越多。主演井柏然、孙千与原著人物的贴合度、剧中感情线是否“毁三观”，以及多场亲密戏，都成为网民热议话题，连两名主演的过往旧事也被重新翻出。

“有毒”关系越骂越上头

《早春晴朗》原著中，男女主角并非从正常恋爱开始，而是从职场上下级发展成固定亲密关系。男主角栾念（井柏然饰）在原著中也比剧版更冷漠强势，经常否定和打压初入职场的尚之桃（孙千饰），两人的关系并不平等。

井柏然（左）和孙千在剧中是上下级关系。（取自剧集微博）

原著粉指出，剧版已经做了不少“柔化”。原著中男女主角的“炮友”关系，在剧里改为办公室地下恋情，让感情线更偏向“不能公开的爱情”，但不少观众认为两人的相处模式换汤不换药。编剧也为栾念补充成长与家庭环境背景，并通过他替尚之桃解围等情节，在保留他“嘴硬”性格的同时，让观众看见他“心软”的一面。

原著粉丝指出，剧版已经做了不少“柔化”，如原著中主角的“炮友”关系，在剧中改为办公室地下恋情。（互联网）

对于这段关系，有人批评也有人喜欢。有观众认为，该剧只是如实呈现“成年人的感情关系”，只要双方你情我愿，就谈不上伦理道德问题。不少观众则坦言，剧情或许“有毒”（toxic），但正是这种畸形的关系，才让人“越看越上头”。

亲密指导为激情戏把关

《早春晴朗》有多场令人脸红心跳的亲热戏份，包括沙发坐腿吻、雨夜车内吻等等。井柏然受访时直言自己“没拍过尺度这么大的戏”，在旁的孙千忙补充说：“我也是。”

《早春晴朗》由曾参与《逐玉》制作的台湾导演蒋继正执导，观众纷纷大赞他将亲密戏拍得唯美浪漫，尤其井柏然和孙千在鱼缸前的一场吻戏，朦胧美感巧妙呼应二人的感情状态，让观众纷纷赞“果然还是台湾导演会拍”。

孙千（左）和井柏然都认为，《早春晴朗》是他们拍过尺度最大的剧。（互联网）

剧组请来台湾演员兼亲密指导蔡嘉茵，协助确认演员可接受的身体接触和尺度，并设计亲密动作、协调拍摄需求。蔡嘉茵曾凭《大饿》获台北电影奖最佳新演员，也担任过台剧《爱爱内含光》的亲密指导。井柏然透露，蔡嘉茵为他和孙千提供了清晰的指导方向，让两人拍摄时放松不少。孙千也认为，亲密指导“真的挺有用的，在心理上”。

亲密指导在陆剧中仍较少见，但在欧美影视圈已发展多年，近年来也逐渐进入台湾片场。

主演旧事跟着翻红

随着《早春晴朗》走红，井柏然11年前参加的旅游综艺《花儿与少年2》片段近日重新在网上流传，网上也陆续传出他疑似和女友刘雯结婚、割双眼皮等传闻。近来有关他“凄惨身世”的说法也再次浮现。

《早春晴朗》播出后，网民发现剧中井柏然抱着孙千的画面（上图），与井柏然11年前参加《花儿与少年2》抱着宁静的画面有些雷同。（互联网）

井柏然2015年因《捉妖记》名气大涨。当时有媒体报道，他出生28天后，母亲与父亲吵架后离家出走。后来他的父母离婚，他被判给父亲，但基本由爷爷奶奶带大。最近这段往事再度被翻出，却被传成他出生28天后被母亲抛弃，甚至不得以打童工。他近日受访时特地澄清：“我没有小的时候去打过童工。我的妈妈没有（生下我）28天之后就抛下我。我跟我妈感情非常好，我也不知道这个新闻是从哪里出来的。我爸爸其实也很爱我的家人。”

孙千自出道以来便有“东北全智贤”之称，该称号最近再度引起讨论，不少网民认为她身材高挑、气质鲜明，与韩星全智贤确有几分神似。有“偶像剧教母”之称的台湾制作人柴智屏近日在Instagram晒出与孙千的早年合照，让不少网民惊讶，原来柴智屏正是这名“长腿女神”的伯乐。

台湾制作人柴智屏（中）近日在Instagram晒出与孙千（左）的昔日合照。（取自柴智屏IG）

2019年，孙千和宋威龙一同凭电影《我的青春都是你》出道，该片由柴智屏监制。柴智屏在贴文中忆述2017年带孙千和宋威龙一同赴台拍摄，当时孙千还不满20岁，到台湾逛夜市时，因高挑的身材和出众的颜值吸引很多年轻人的目光。孙千和宋威龙凭这部电影正式踏入影视圈，如今都已成为人气演员。不少网民赞柴智屏当年独具慧眼，笑称她是“明星探测器”。

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