担任新剧《卧龙》监制、编审和演员三职，童缤毓天天在片场和自己“打架”，坦言若能重新选择，或会放弃其中一个职务。

《卧龙》集结香港实力派演员龚慈恩及朱鉴然、新加坡资深演员陈莉萍，以及多名马来西亚演员共同演出。剧情融合穿越、神话与现代商战元素，以“三国兵法”为切入点，将古代军事谋略融入现代餐饮企业的权力博弈。剧集已在Netflix上线。

穿越剧多不胜数，《卧龙》要如何突围？童缤毓接受《联合早报》访问时以语音回复，她解释：“首先，新马蛮久没有以穿越为题材的作品了，第二，我觉得三国是个有趣的年代，对观众来说还是有吸引力的。最重要的是，剧里商战的部分写得挺不错的，包括企业之间的互动，和不断发生的事件。”

《卧龙》以“三国兵法”为切入点，剧情融合穿越、神话与现代商战元素。（受访者提供）

担任监制带来最大满足感

童缤毓在戏中饰演林氏集团的大女儿林若曦，是个表面冷淡苛刻，但内心很想保护家人的角色。她也担任编审，“商战的谋略关键在于对白，所以要怎么把对白拍得好看又有趣，是很具挑战性的。这一次在剧本下了很多功夫。”

她还同时兼任监制，“但是如果再让我选择，我可能会放掉其中一个（职务）。因为要顾的东西、要看的细节太多了。当你是监制或是编审的时候，对剧本的要求会不一样，再加上我又是演员，就更加辛苦了。”她举例，演员会希望有多一点表演的时间，但监制须要一直盘算时间，不断在控场，“所以内心是三个人在打架，是蛮大的挑战。”

回顾这段旅程，当监制让她获得最大的满足感，“因为这是一个最全面最理性的角色。我觉得在控场、控制成本，选角或者选景等细节方面，给了我蛮大的满足感，因为大家都说这次的选角、场地，甚至伙食都很好。”

童缤毓为《卧龙》身兼三职，既是监制也是编审和演员。（受访者提供）

要挣钱才能走得下去

童缤毓不愿透露《卧龙》的制作费，问及是否有自掏腰包，她说：“没有。我觉得制作一个作品，除了要有满足感也一定要挣钱，否则这一个行业是走不下去的，所以我不赞成自掏腰包。”

她认为，影视行业要赚钱才能够做得长远，“如果做了一部之后下一部要挨饿，或者因为这一部超出预算而须要自掏腰包，导致无法制作下一部，那是很不健康的循环。”

童缤毓这次邀请到与她合作过的龚慈恩和陈莉萍参与演出。“决定林敏（林氏集团董事长）这个角色要采用国外演员后，第一个出现在我脑海的就是龚慈恩，她不管是外形或演技各方面都很适合。”

陈莉萍（右）客串演出《卧龙》，左为马来西亚演员谢佳见。

感激陈莉萍义气相挺

陈莉萍虽然是特别演出，但因为角色须要跟龚慈恩“较劲”，因此须要一个站出来就有气势的演员，童缤毓说：“莉萍姐真的很给力很仗义，她二话不说，也没有讨价还价，纯粹就是为了帮我。我觉得她真的是太棒了。”

让童缤毓印象深刻的是，有一场戏陈莉萍要趴在地上，没有拍到她的时候，其实可以站起来休息，“但她怎么样都不肯起来，因为她觉得一旦起来，再趴回去时头发、衣服和动作会不连戏。那种专业的态度让现场每一个演员都很感动。”

感受到横店像一个空城

《卧龙》拉队到中国横店影视城拍摄，童缤毓感叹：“我去了横店很多次，这一次完全感受到什么叫寒冬。”

她说2025年曾到横店，当时因为短剧盛行，所以感觉每一个角落都有剧组在拍戏。“可是这一趟去，突然觉得横店是一个空城，很少人。很多在那边待业的演员在等机会，可以感受到大家在这个窘境中的不安。”

话虽如此，她仍怀抱希望，“每一个行业跟我们的人生其实是一样的，十年河东十年河西，每十年可能就会有高低潮。这个寒冬一定会过去，我们现在唯一能做的，是尽量做好准备，一旦有机会复苏，就全力出击。”

她以冠病疫情为例，“如果没有经历疫情的低潮，我就不会当影视公司的老板。如果再跌入窘境，下一步我可能就不只是老板，谁也不知道的。人要保持正面的心态，不管在怎样的环境，都要找到自己的生存之道。”