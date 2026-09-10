双喜临门！第19届亚太电影大奖（Asia Pacific Screen Awards）公布入围名单，杨雁雁凭陈哲艺担任编导的《我们不是陌生人》获得“最佳表演”奖项提名，新加坡首部英语历史动画长片《沧海琴声》（The Violinist）也入围“最佳动画长片”；成绩将在10月30日于澳大利亚黄金海岸的颁奖礼上揭晓。

在本地放映中的《我们》，是新加坡导演陈哲艺“成长三部曲”的完结篇，2026年成为第一部入围柏林影展最高荣誉“金熊奖”的本地电影，改写了本地影史。如今捎来杨雁雁入围亚太电影大奖的喜讯，为已报名第63届金马奖的电影打了一剂强心针。

杨雁雁的对手包括凭《突如其来》（All of a Sudden）在2026年康城影展联合夺得最佳女主角的法国影后Virginie Efira（维尔日妮埃菲拉）及日本名模女星冈本多绪（Tao Okamoto）。《突》是日本名导滨口龙介（Ryusuke Hamaguchi）执导的首部法语片。

杨雁雁在《我们》扮演啤酒安娣美华，她分享入围感想说：“美华走进了一个被生活重压所困的家，她却用满腔热忱和温情把家填满了。许多人看电影后，觉得美华让他们想起某个曾经如此守护过他们的人。明年我入行30年，还能演绎角色来触动人心——这大概是我选择继续演戏的原因。”

这是陈哲艺第二次把他的电影女主角“送”到亚太电影大奖。周冬雨在2023年曾凭他执导的电影《燃冬》角逐同一个奖项。对于杨雁雁的提名，陈哲艺告诉《联合早报》：“雁雁实至名归，她多年来的努力我们都有目共睹。大家常说，演员被肯定也是导演的骄傲和功劳，所以我也沾光了。”

《沧海琴声》讲述两个因为小提琴而结缘的朋友，因为战火而被迫分离。（Robot Playground Media提供）

《沧海琴声》9月17日放映中英两版

新加坡导演韩蕴光和西班牙动画导演Raul Garcia联合执导的《沧海》入围“最佳动画长片”，竞争者包括2026年入围第76届柏林国际电影节视点单元的中国大陆动画片《寒夜灯柱》，以及香港导演袁建滔担任编导的《小虫虫大冒险》。

《沧海》9月17日在本地开画，届时将同时放映中英两个版本。故事讲述菲（Fei）与凯（Kai）童年因小提琴相识，却在战火中历经流离失所与岁月更迭，最终以琴声为桥梁，用一生寻找彼此的凄美故事。

本地艺人芳榕和孙政在中英两版中分别声演年轻版的菲和凯。郭亮和彭耀顺则分别在中英版中声演抗日英雄林谋盛。英语版的老年菲由陈琼华声演，华语版则由本地华语话剧界资深演员高慧碧声演，她也是导演韩蕴光的母亲。