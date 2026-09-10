张家辉赴马来西亚拍戏被迫改当“夜间动物”；社交媒体上偶遇照满天飞，阮经天上健身房不介意被拍。

现代武侠黑帮电影《荡荡荡寇志》8月上旬在马来西亚吉隆坡正式开机。本片由双影帝张家辉和阮经天领衔主演，并集结了张孝全、贾静雯、陈以文、宋芸桦、刘子铨等阵容。电影8月25日在吉隆坡片场举行媒体探班联访，《联合早报》记者受邀前往现场直击。

《荡荡荡寇志》由《周处除三害》导演黄精甫担任编剧与导演，故事围绕一个名为“和兴”的黑帮，揭开一场横跨20年的兄弟恩怨与江湖情仇。全片在马来西亚拍摄，预计10月中旬杀青。

张家辉在联访环节回应早报提问时说，这趟拍摄最令他印象深刻的插曲在于“调整时差”，“导演是夜间动物，我是日间的。刚过来（指马国）时要从白天作息变成夜间活动，非常辛苦。我每天都希望能争取足够的睡眠，不想因睡眠不足影响演出状态，这对我来说蛮困难的。”

张家辉赴马国拍戏，因夜戏而“调整时差”。（沉默协作社有限公司提供）

阮经天则忆述，一进组导演就给他看了张家辉、张孝全和刘子铨的戏，三场戏的情感浓度都非常高。他挠了挠头说：“后来我听到开拍前两天要拍的戏，我心想，怎么第二天就要拍这个……”

另一件让他记忆犹新的事是“免费健身房”。他说：“我们不工作的时候会找地方运动，我到隔壁的健身房运动，他不收我钱，我觉得很开心，很谢谢马来西亚的朋友，对我很好……”一旁的张家辉闻言笑说：“但好多人在对着你拍……”阮经天直率回说：“无所谓了，他说不收我钱了，拍吧！哈哈！”

张家辉和阮经天这对双影帝组合并非第一次搭档，两人先前曾在《怒潮》（2023年）和《重生》（2024年）合作过。谈到三度合作，张家辉大赞阮经天这次带来的惊喜更胜以往；阮经天则忆述自己第一次见到张家辉时非常紧张，但这一次再见面，两人已经犹如家人一般熟悉。

角色造型颠覆演员过往形象

探班当天，演员们皆以片中的造型亮相。张家辉饰演“十六坊”掌舵人雷春生，一头长发，身穿白色西装，戴上墨镜，脸上隐约可见刀疤。谈到新造型，张家辉说：“当然要挑战一些自己不习惯的事才有趣味，不然哪有能量继续演下去？”

阮经天则以狼尾头造型登场，搭配老虎印花衬衫，颇有几分玩世不恭的气质。他在片中扮演“和兴”帮忠心耿直的专属司机“一狗”，看似吊儿郎当，实则重情重义。

阮经天在片中扮演重情重义的“一狗”，造型颇有几分玩世不恭的气质。（沉默协作社有限公司提供）

张孝全为角色将头发“铲青”（将两侧头发铲掉），留起胡须，打造角色“澎湃”的硬汉形象。相较于前一部作品《欠你的那场婚礼》中为戏增重的“大叔感”，他这次摇身一变成为硬朗壮汉。他说：“其实我一直坚持运动，没有刻意减重。我本来就比较容易长肉，稍微吃一下、动一下就OK。”至于手臂上的八处文身，他揭秘其实都是贴纸。

张孝全摇身一变成为硬朗壮汉，扮演义气十足的角色“澎湃”。（沉默协作社有限公司提供）

宋芸桦这次也颠覆了过去的甜美形象，以超短齐刘海搭配染眉和唇环，展现叛逆的庞克摇滚风。她透露自己从小就是摇滚乐迷，“从以前就蛮想要看自己变成很庞克的样子。我记得定妆第一天看到造型时，就已经感受到‘白金’那种很神秘又带有杀气的状态，拍得还蛮过瘾的。”

宋芸桦颠覆过去甜美形象，以超短齐刘海搭配染眉和唇环，诠释“白金”这一角色。（沉默协作社有限公司提供）

张家辉：这次的江湖发挥空间更大

江湖片数不胜数，《荡荡荡寇志》与过往作品相比有何不同？张家辉说：“我觉得这一次的江湖能够发挥的空间更大，因为这（个江湖）是导演虚拟出来，有点真实，也有点怀旧（感）。有点像他的风格，也有点像A24（美国电影公司）那种不太循规蹈矩的叙事风格。”

演员们受访时，不约而同地提到角色在片中呈现出来的“狠劲”。宋芸桦解释道：“画面上会有一些很惊喜的部分。但对我而言，‘狠’这个字是因为狠狠爱过，所以狠狠地去恨。恨当中掺杂着无法诉说或无法描绘的爱，这个心情是蛮复杂的。这种‘狠’不单体现在动作场面上，人性与心理层面的‘狠’，同样非常精彩。”