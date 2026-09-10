（东京讯）杰尼斯事务所（现为：SMILE-UP.）承认已故创办人强尼喜多川生前对旗下多名未成年练习生长期性加害，丑闻曝光至今已满三年。没想到性丑闻风波还没结束，除了强尼喜多川，一名50多岁的前经纪人近日受访坦承，曾对八名未成年男练习生伸狼爪，施暴时间长达五年。

根据《朝日新闻》报道，这名50多岁男性约30年前在杰尼斯任职时，主要负责旗下未出道练习生的行程管理与接送等工作。他回忆，约在1995年至2000年间，多次利用接送的机会，对八名男性练习生进行口交等性侵害行为。受害者当时大多为高中生，前经纪人得逞后曾给其中几位数千日元的封口费。

离谱的是，前经纪人在受访的过程中，语出惊人地说：“当时以为这是一种交流方式，心中也有过‘是不是让对方感到不舒服’的想法。但现在想想，我认为这属于‘性加害’。”

其实早在三年前，由律师等人组成的“防止再发特别小组”发布的调查报告中，就有提到关于工作人员的性加害问题。据相关人士透露，这次接受采访的前经纪人，就是遭SMILE-UP.公司锁定的两名涉案员工之一。

针对该前经纪人是否为加害者，SMILE-UP.表示“不予回应”；但另一方面也证实，已收到多个针对工作人员性加害的通报。