四手联弹，两首奏鸣曲

Four Hands, Two Sonatas

可在Netflix观看

两名钢琴家四手联弹，弹的却是不同的曲子……光看片名，大概就能隐约嗅出剧集BE（Bad Ending）悲剧结局的味道了。

音乐天才云集的艺术高中里，姜飞悟（宋江，Song Kang饰）将全部精力倾注于钢琴，通过不断练习提升演奏能力。然而，转学生崔正瑶（李濬（jùn）荣，Lee Jun-young饰）的出现打破了原有的局面。崔正瑶凭借充满情感和本能的演奏受到关注，就连眼光极为挑剔的姜飞悟外公也对他的音乐才能给予高度评价，使姜飞悟逐渐感受到竞争压力。

姜飞悟通过练习和分析掌握音乐，崔正瑶则依靠本能演奏，两人不同的音乐理念不断产生碰撞，并在共同学习和追求音乐目标的过程中，逐渐形成亦敌亦友的关系。

两大男主设定似日本漫画

姜飞悟（上图）和崔正瑶（下图）互相吸引和欣赏，却又忍不住嫉妒对方，暗自较劲。（取自tvN Drama脸书）

平心而论，两大男主的设定并不新鲜，甚至给我一种在看早年日本漫画的感觉。一个家庭条件优渥，什么都有，却觉得自己不够好；一个落魄潦倒，看似什么都没有，却有着别人渴望至极的天赋。当天才遇见另一个天才，他们互相吸引、欣赏，却也忍不住嫉妒，暗自与对方较劲。

他们同样是孤独的人。姜飞悟出身音乐世家，为了得到外公的认同，他日夜苦练琴技，化身“比赛机器”，拼命参赛、得奖，但钢琴已经不再让他感到快乐。崔正瑶则是另一个极端，妈妈去世后他便放弃了钢琴，成天被父亲的债主追赶。在无家可归的窘境下，他决定接受艺术高中理事长的橄榄枝，重新面对自己的天赋。

如此不一样的两个人，坐在钢琴前却又是最能理解对方的人。姜飞悟利用自己的经验和技术，带着崔正瑶走出不敢上台的心理阴影，崔正瑶则帮助姜飞悟找回“快乐弹琴”的初心。

宋江李濬荣化学反应不俗

姜飞悟（右）为了帮助崔正瑶练胆，点了许多蜡烛，营造现场演出的氛围感。（取自tvN Drama脸书）

角色设定虽常见，演员的演绎却为角色增添不少看点。

“Netflix的儿子”宋江退伍后回归荧幕，没想到首个选择竟是重新穿上校服，让我有些意外。32岁的宋江，29岁的李濬荣和28岁的张圭悧年纪相仿，凑在一起演高中生并不突兀。宋江的校服装扮贵气十足，李濬荣则烫了个卷发，略带痞气。

从公开剧照开始，网上就有不少人认为这部剧神似BL剧。老实说看到第四集，我能够明白观众的这种感觉并不是凭空产生。深夜的练琴室，姜飞悟为了帮助崔正瑶练胆，点了许多蜡烛，营造现场演出的氛围感。他们忘我地练到礼堂关门，然后一起从上锁的大楼跳出来，躺在落叶上；结束练习后，他们一起等地铁时，崔正瑶愉悦地用手在姜飞悟的背后比画弹琴……导演将两人之间的情感处理得十分细腻，既克制又美好，颇具“擦边BL”的暧昧氛围。

导演将两位男主角的情感处理得十分细腻，既克制又美好，颇有“擦边BL”的暧昧氛围。（取自tvN Drama脸书）

但女主角的存在提醒着观众——这是一出三人戏码。说到这里，我不禁替女主角感到担心。两个男主的化学反应十足，以至于有时候女主角站在他们身边，存在感显得有些微弱。无论三人之后会有怎样的感情纠葛，我都希望剧情能更多地从女主角的视角出发，这样三人的火花才更好看。

另一个待解之谜还有穿插在剧集开头与结尾的闪回画面。十年后两人究竟发生了什么事？谁先与对方决裂，谁又能持续站在舞台上演奏？两个身世成谜的男主角是否有血缘关系？剩下的八集，依然有许多待揭晓的悬念。