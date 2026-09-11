中头奖还是要上班

The Ordinary Jackpot

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改编自同名人气网络小说，讲述李浚赫（Lee Jun-hyuk）饰演的业务组长孔恩泰意外中了13亿韩元（约122万新元）乐透头奖，原本每天像齿轮般重复着上班生活和承受着业绩压力的他，面对从天而降的好运，忍不住放声大吼。孔恩泰没有选择辞职，反而继续乖乖上班，但他决定不再像过去一样一味忍耐，开始做出平时绝对不会做的“反常举动”。

有趣的是，13亿韩元并没有直接解决孔恩泰的人生烦恼，反而让他开始重新看待工作、人际关系与自己的生活。导演尹永斌说，希望透过这个即使遇上巨大幸运仍努力守护平凡日常的人物故事，为正在努力生活的人带来安慰。对每天为工作奔波的上班族来说，这个看似荒谬的设定，其实承载着满满的共鸣。

韩国制造2

Made in Korea 2

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第二季的《韩国制造》中，白冀兑（玄彬饰）已站上更高的权力位置。（Disney+提供）

玄彬（Hyun Bin）和郑雨盛（Jung Woo-sung）主演的《韩国制造》第二季终于播出，故事时间轴从第一季的九年后开始。曾在1970年代一边身为中央情报部要员，一边游走于黑暗世界的白冀兑（玄彬饰），如今已站上更高的权力位置，却也为了更庞大的野心持续失控狂奔。与此同时，当年与他正面交锋的检察官张健荣（郑雨盛饰）也在消失九年后现身，一场延续多年的权力之战再次引爆。

第二季最大亮点莫过于玄彬与郑雨盛的宿敌对决。不过这次战局又因禹棹奂（Woo Do-hwan）饰演的白冀宪加入而更加复杂。白冀兑与弟弟白冀宪之间逐渐产生无法挽回的裂痕，张健荣也试图将白冀宪拉到自己这一方，让原本的双雄对峙扩大成更难预测的三方角力。