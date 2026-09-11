近日烟霾严重，无论宅家或在室内都有不少活动和热门节目可在室内轻松享受！

十五夜 -《我们见罗》

Channel Fullmoon - Let’s meet Na-w

可在YouTube观看

韩国金牌制作人罗暎锡（Na Yeong seok）的YouTube频道的系列节目之一《我们见罗》，为了孤独的罗暎锡难得出门和朋友们出去玩而制作的节目。EXO成员D.O（都敬秀，Do Kyung-soo）在最新一期被邀请出门吃饭，陪罗PD吃喝聊天，是非常轻松惬意的下饭节目。

Jalin Siu

可在YouTube观看

在家不出门，就看别人出门过过瘾。美籍华裔人气网红四兄妹档Siu Siblings，因经常在社媒分享手足之间的搞笑互动而在 TikTok 积累高人气，也在YouTube发布日常Vlog和各类挑战视频，吸引全球观众观看。

Siu Siblings由性格迥异的大哥RJ、二哥Cory、三姐Jalin和老幺Kina组成。他们的YouTube频道目前拥有198万订阅者，内容主要由三姐Jalin策划与带领，以轻松、幽默的日常风格受到网民喜爱。

菲道尔宋冬野丁当来新开唱

新加坡是菲道尔巡演的首站。（取自菲道尔IG）

不想宅在家，还有这些室内活动可以享受！马来西亚创作才子菲道尔将在新加坡带来全新巡演“地球是平的”，也是巡演的首站。本次演唱会升级舞台制作，将会带来全新视觉设计、灯光效果与舞台呈现。

▲菲道尔“地球是平的”巡回演唱会

日期：2026年9月12日（星期六）晚上8时

地点：新加坡室内体育馆

中国民谣歌手宋冬野在本次巡演会配合他时隔13年推出的第二张全新专辑《再想想》展开。演出现场不仅将带来新专辑曲目，也会重温《安和桥北》等经典作品。

▲ 宋冬野 “再想想” 世界巡演2026 新加坡站

日期：2026年9月13日（星期日）晚上8时

地点：新加坡滨海艺术中心大剧场

两年前，丁当接受《联合早报》访问时曾说：“只有真正爱自己，才有余力去爱这个世界，再把爱传递给别人。”今年她再次来新，将为歌迷献唱《我爱他》《手掌心》等经典歌曲，用音乐传播正能量。

▲丁当“爱了一百万次的我”新加坡演唱会

日期：2026年9月18日（星期五）晚上8时

地点：金沙剧院

台湾六大实力派唱将洪荣宏、翁立友、陈美凤、陈谦文、黄妃及林姗将在9月20日首次同台献唱多首经典金曲。《一支小雨伞》《我问天》《繁华拢是梦》哪些是你的心头爱？选不定的话，可以在一场演出中听过瘾。

▲佳乐15周年金曲演唱会

9月20日（星期日）晚上8时

地点：圣淘沙名胜世界宴会厅

票价：$168、$148、$128、$108、$88、$68（未含手续费）

购票：bookmyshow.sg/en/e/JL15HH26 、biztmgptix.bigtix.io/en/e/JL15HH26