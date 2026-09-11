原本参演梁志强新片《英雄无名》（Ah Boys to Firefighters）的26岁演员Kiki Darling（本名Hari Kishen Balakrishnan），遭网民揭发有性侵前科后辞演。他星期四（9月10日）晚首次在IG回应连日风波，并承诺坦诚面对过去。

Kiki Darling在社媒发布的视频中承认，自己在2020年涉及一宗性侵案，并在隔年被判接受六个月改造训练。他说：“我对受害者造成的伤害，无论做什么，都无法消除那份痛苦。”

他说，自己之后以自修生身份报考O水准会考，并进入理工学院继续求学，修读餐饮相关文凭；期间，他参与弱势群体及客工社区的志愿服务，并从中找到人生方向，“我想弥补自己所做的一切，而我的方式就是回馈社会。”

之后，他以“Kiki Darling”之名创作网络搞笑内容，逐渐获得网民支持。他坦言，虽曾向给予他机会的人和机构交代前科，却没有同样坦诚地面对网民，因此理解大家的难过与愤怒，“我真的很抱歉，希望自己当初能处理得更好，不让事情走到这一步。”

他解释，直到申请大学时，发现自己已无法查阅相关案底，因此以为不必再向任何人提起，但没想到公众仍会通过新闻报道，将他与当年的案件联系起来。

他在视频结尾强调，如今公开交代并非为了抹去过去，而是希望坦诚面对，并让大家知道自己一直努力重建人生。他表示，接下来将继续完成学业、投入工作和参与社区服务。

网民反应两极 叶荣耀林俊良留言打气挨批

网民反应两极。有人肯定他坦承错误，并认为他已接受法律制裁；也有人不接受其道歉，质疑若非事件曝光，他不会主动交代。《英雄无名》演员叶荣耀和林俊良留言为他打气，却遭一些网民批评不该声援有性犯罪前科者。

网红“S Subhraaj”9月7日在社交媒体发布视频，揭露Kiki Darling的本名为Hari Kishen Balakrishnan，并指他曾因性犯罪被判刑。事件在网上发酵后，剧组9日向《联合早报》证实，Kiki Darling已辞演《英雄无名》，确定不会出现在片中。

据了解，电影已开拍近20天，Kiki Darling戏份吃重，已完成的戏份将全数删除，角色也会换人重拍。