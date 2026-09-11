（综合讯）34岁女星迪丽热巴数月前被爆出与小八岁的陈飞宇热恋，当时有狗仔爆料称两人“好了很久了，差不多一年半，上海基本定居了，男的爱女的疯魔”。面对沸沸扬扬的传闻，迪丽热巴近日晒出一组居家随拍照，其中暗藏的两个细节被粉丝广泛解读为是在隔空宣告单身、撇清绯闻。

照片中，迪丽热巴头戴一顶创意文创帽，有眼尖的网民表示，这顶帽子原本印有喜庆的红“囍”字，却被她特意修掉，替换成了一片绿叶。不仅如此，她身穿的T恤印上“I love my alone time（我喜欢独处时光）”，其中一张照片中她还用手指直指胸前的文字，态度耐人寻味。

迪丽热巴与陈飞宇此前因合作主演古装剧《白日提灯》而屡传假戏真做。当时陈飞宇在宣传新剧时，曾被问及迪丽热巴与篮球的共同点，他脱口而出“都是我的最爱”，一度被部分网民吐槽炒CP炒得太生硬。不过随着绯闻爆发，不少网民回看这一幕，认为陈飞宇说的可能是真心话。

有网民发现两人有多件同款衣帽、近一年半内海外行程高度重叠，疑似陈飞宇的网购账号买入的东西，同款多次出现在女方身上，因而疑似买来送女方。不过，而该账号在曝光后便被注销。另也有爆料曾称，陈飞宇的知名导演父亲陈凯歌与女星母亲陈红，对这段恋情似乎并不太支持。

迪丽热巴虽曾在品牌活动中回应两人“只是很好的合作伙伴”，但双方工作室始终未正式发澄清声明。虽然迪丽热巴的粉丝说她此次新照是暗示自己单身，但网民觉得她可以直接说自己没恋爱，觉得粉丝想太多，或她只是以这种方式安抚粉丝，私底下两人仍可能在低调交往。这段备受瞩目的姐弟恋究竟是真是假，恐怕只能留给时间来证明了。