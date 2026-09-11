（台北讯）由Selina、Hebe和Ella组成的台湾女子组合“S.H.E”于2001年出道，星期五（9月11日）迎来成军25周年。自2018年三人宣布离开老东家华研国际、自立门户后，双方因“S.H.E”商标权和音乐版权问题，关系一直处于微妙状态。不过，在成军25周年的这一天，华研唱片深夜罕见发文祝贺，同时配上S.H.E首张专辑的经典歌曲《恋人未满》，掀起全网暴动。

S.H.E自2001年9月11日出道至今，已经携手走过四分之一世纪。在这个具纪念意义的时刻，不少歌迷惊喜发现，S.H.E经典歌曲正式登入Meta旗下的社群音乐库（脸书、Instagram和Threads）。这意味着，全球粉丝未来在社媒发文或发限时动态时，终于可以直接选用S.H.E的作品作为背景音乐。

华研在社媒发文祝贺S.H.E，并写下：“不是因为25周年才再翻出来听，而是不管多少年都会觉得好好听。经典旋律永远熟悉，原来青春并未离去。今天集体重返青春同温层，让我们一起Play再次播放，S.H.E那些陪你变成大人的歌，那些你变成大人之后觉得更好听的歌。”

不仅如此，华研唱片还为S.H.E出道25年祭出限定惊喜，包括在数位平台推出25周年精选歌单，以及在华研国际YouTube上开启限定的“S.H.E电台”，限时为歌迷轮播经典作品。

许多粉丝激动留言“IG竟然有S.H.E的歌了”“活久见啊，华研拜托S.H.E演唱会”等。同时，也有不少歌迷隔空喊话，希望Hebe单飞后在华研时期的个人作品也能早日登上Meta平台，并许愿三人能借此机会合体举办一场25周年的纪念演唱会。