（综合讯）韩国男团BIGBANG前成员李胜利（Seungri）近日再度卷入纠纷！他因涉嫌在首尔江南区的一家餐馆内殴打一名30多岁的男子A某，遭对方提告，警方将对此展开调查。胜利星期四（9月10日）接受韩媒《日刊体育》访问还原事发经过，他坦承当时“确实有拿起酒瓶”，但坚决否认挥舞或威胁对方，质疑对方突然提告“另有特殊目的”。他也强调：“我会配合调查，查明真相。”

据首尔江南警察署透露，警方于8月26日接获了A某的起诉书，控告胜利在首尔江南区某餐馆内对其施暴，要求以“特殊暴行罪”追究其刑事责任。在韩国法律中，“特殊暴行”是指携带危险物品（如酒瓶、刀具等）或依靠集体力量对他人施加暴力，其刑罚比普通暴行罪更为严重。

胜利在接受《日刊体育》访问时说，事件发生于8月8日凌晨6点至6点40分左右，地点是江南区的一家血肠汤餐厅。他表示，当时和两名朋友正在吃饭，“另一桌一名喝醉的男子（A某）突然走过来，强行要求和我们拼桌。我们拒绝了好几遍，但他就是不肯离开，一直说自己有创业点子，希望我们听他说明。在拒绝的过程中，我们双方确实起了争执。”

不过，胜利指出，这起争执并没有演变成斗殴，后来两人还一起喝酒，他解释说：“后来大家还是坐到了一起，我们也听了他的创业想法，大家还坐在一起喝酒、聊天。最后彼此甚至以兄弟相称，并交换了电话号码。我要回家时，A某表现得非常热情，不仅勾肩搭背地喊‘加油’，还一路径直送我上车。几个小时后，他还给我发信息说‘下周会把企划书带过去’。当时我们还互祝‘周末愉快’‘下周见’。结果不知道为什么，他突然声称自己是受害者并报警告我，这让我非常错愕。”

胜利表示，强调目前掌握餐馆监视器画面、与A某互传的信息等相关证据，也搜集到目睹拼桌过程的餐馆员工的证词。他还透露，当天在场的友人也同样遭到A某的起诉。对此，他们一行人目前正在与律师商讨，不排除以诬告罪反告A某。

认为提告背后或存在特殊目的

35岁的李胜利于2006年以BIGBANG成员身份出道，2019年卷入“Burning Sun事件”后退出演艺圈。当时他因涉嫌中介性交易、赌博、业务侵占等九项罪名被判处有期徒刑1年6个月，于2023年2月刑满出狱。

对于出狱三年后再爆出争议，胜利说：“又一次因为我个人的私事造成大家的不便，我感到无颜以对。不过，我认为这起事件的提告背后，可能存在某种特殊目的。”

警方则表示，目前此案仍处于调查的初期阶段，接下来将讯问涉案相关人士，以进一步厘清当时的真实情况。