（综合讯）现年25岁的台湾男星赖冠霖，2017年参加韩国选秀节目“Produce 101”第二季，15岁便以限定男团“Wanna One”成员身份出道。在团体于2019年解散后，他转往中国大陆发展，演艺之路几经波折，最终在2024年6月无预警宣告“转变赛道”，转战幕后当导演。近日，赖冠霖做客资深演员唐国强主持的节目《丞相还挺忙》，罕见吐露曾经历破产低潮，最穷的时候连一份17元人民币（约3元2角新元）的汉堡都买不起，引发网络热议。

至于曾经的流量偶像为何会落得如此境地，赖冠霖在节目中透露，在决定转型导演的初期，他不仅深陷与前经纪公司的合约官司中，财务也出现了严重危机。当时，他为了圆导演梦，把过去当演员、偶像时存下的积蓄，几乎全数砸进了拍短片和投递电影节中，导致钱只出不进。

赖冠霖2017年参加韩国选秀节目“Produce 101”第二季，15岁便以限定男团“Wanna One”成员身份出道。（互联网）

他回忆，有一次在片场工作时想买个17元人民币的汉堡给自己加餐，结果在手机付款页面弹出了“银行卡余额不足”的提示。那一刻，他切身体会到物质条件彻底归零的冲击，当晚甚至不敢打电话向妈妈诉苦。他致电给自己的剧作老师倾诉，没想到老师听完沉默许久，竟对他说：“恭喜你！因为‘导演赖冠霖’，在这一刻才真正成立了”。老师解释道，他过去一直用“演员”赚来的钱去贴补“导演”的梦想，直到这一刻资产彻底清零，才算真正与过去的偶像身份做切断，迎来了全新的开始。

否认结婚传言

除了事业低谷，赖冠霖的感情与婚姻状态也一直是外界关注的焦点，网上甚至曾有传言指他早已秘密结婚。在节目中，唐国强突然问一句“那时候有家庭了没有？” 赖冠霖当场愣住，随后摇头澄清“没有”，并赶紧补充：“现在也没有”。

赖冠霖虽然现年仅25岁，但成熟的外表与偶像时期已大不相同。不过，如今专心在幕后耕耘的他，显然已经放下了外貌包袱。他在2025年6月正式以导演身份加盟影视公司“万合天宜”，谈及现状时满足地表示，现在公司会为他按时缴纳“五险一金”（保险与住房公积金）并提供基本工资，“只要我还是个导演，每个月有的吃、有的住，我就觉得非常足够了”。