演艺圈从来不缺龟兔赛跑的情景，有人一出道便一飞冲天，却未必笑到最后；有人起步慢悠悠，跑着跑着突然超车，一路稳步向前。置身竞争激烈的赛道，台湾演员林柏宏究竟是兔子、乌龟，还是其他？

38岁的林柏宏，早前来新出席瑞士高级制表品牌爱彼（Audemars Piguet）在新加坡国家博物馆举行的“Audemars Piguet: Perspectives on Time”展览，并在观展前接受《联合早报》专访。

回到龟兔赛跑的问题，林柏宏想了想，决定既不当兔子，也不当乌龟，而是跑一条“一人赛道”。

他说：“在我的世界里，不需要跟任何人比较，我有自己的步调。跨出的每一步，不是为了追赶前面的人，也不是担心被后面的人追上，而是为了自己。想加快脚步，或想慢下来，都可以按自己的步调前进。”现在的他，不想因为别人而徒增担忧，只想享受自己的步调。

林柏宏想按自己的步调在演艺圈前进。（龙国雄摄）

专访从手表出发，一路谈到时间、等待等课题。

林柏宏谈到学生时代佩戴的表，坦言早已记不清款式和品牌，记得的反而是腕表陪伴自己走过的那段岁月。他忆述，当时智能手机尚未普及，他在偌大的校园里赶课，下课后去当家教，没课或休息时还要参加试镜，每一天的时间都排得充实，必须精准地在指定时间出现在不同地方。“有时候，表带给我们的感受不只是它长什么样子，而是它陪伴我们度过了某一段时间。”

首度称帝不急追下一座

拍完以倒数危机为主轴的2025年台湾电影《96分钟》，林柏宏对时间有了更多感受。他认为，时间不仅是一种观念，也是电影最重要的元素之一。他说：“有些电影节奏紧凑，说一个一天内发生的故事，有的可以讲十年、几十年，甚至几百年。你会在电影里感受到时间。”

《96分钟》在上个月为他赢得桃园电影节最佳男主角奖，成为其演艺生涯首座影帝奖。被问这份肯定来得算快或慢，还是恰逢其时，38岁的他淡然回应，每件事都有最好的安排，喜讯来了，便开心接受。

林柏宏8月以《96分钟》的警察角色拿下桃园电影节最佳男主角奖。（KillerMud Films提供）

比起盘算下一座奖何时出现，他更在意自己有没有在角色面前百分之百投入，“不管有没有得奖或入围，都不会影响我创作角色的心态。”

等首当监制电影开拍

演员经常在等待——等角色、等开机，等观众给赞。林柏宏近年最漫长的一次等待，是首度担任监制并主演的电影《狗的眼睛里，世界是什么颜色》。

这部戏筹备已有数年，至今尚未开拍。今年有望开机吗？他笑着给出干脆的答案：“应该不会，继续等待中。”

不过，他不把这段等待视为停滞，因为他发现，每当有新的创作者加入团队，便会带来不同想法，电影也会逐渐长出意想不到的模样。

“这是我最近学到的。等待并非漫无目的，也不一定让人慌张，反而会渐渐转化为期待，想看看作品能否长出一个没有想象过的样子。”

下一步想“跨越时代”

从《96分钟》的人夫警察、《关于我和鬼变成家人的那件事》的鬼魂，到《怪胎》的重度强迫症患者、《青春弑恋》的随机杀人犯，以及《爱的噩梦》中的出轨男，到在未上映的电影中化身运动员，林柏宏挑战过形形色色的角色。接下来，他还想遇见怎样的角色？

林柏宏说：“我现在很想演一个跨越时代的故事，比如诠释同一人物的不同年龄阶段，甚至跨越不同世代。”

林柏宏想遇见“跨越时代”的角色。（龙国雄摄）

他以耗时12年拍摄的心仪电影《年少时代》（Boyhood）为例。这部电影跨越12年的时间，用同一批演员讲述一个平凡家庭的故事，堪称影史上的里程碑之作。他说：“希望演出这样的角色。他们花了十几年去拍摄，很佩服这部电影的导演。”

看看还是“小朋友”的自己

从“龟兔赛跑”谈起，记者最后以一道关于时间旅行的科幻题收尾：如果能回到昔日片场探班10分钟，林柏宏最想去哪里？

他的答案是约18年前、首部电影《带我去远方》的拍摄现场，看看当时还是“小朋友”的自己。他说，当年初次接触电影，对片场的一切既陌生又新鲜，也怀着些许惶恐，若能以现在的眼光重新观察当时的自己，应该会是一件很有趣的事。

不过，他不会上前搭话，或给予任何提醒，“我不想改变或影响他。”

“Audemars Piguet: Perspectives on Time”展览即日起至9月13日，在新加坡国家博物馆Gallery Theatre免费开放公众参观。所有预约时段已满，未预约者可视现场名额入场。