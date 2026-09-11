（综合讯）61岁港星张卫健出道逾40年，在荧幕上他是古灵精怪的“韦小宝”、“孙悟空”；在荧幕之外，他是个重情重义的有心人。近日，一段由粉丝分享的陈年往事在香港社媒平台上疯传，揭开了他私底下默默陪伴一名重病粉丝走完生命最后一程的催泪细节。

近日，有网民在香港社群平台发起“哪一个偶像支撑你走过低潮？”的话题，意外引来一名张卫健粉丝的留言。该粉丝透露，当年其患病的朋友在病榻上想听张卫健的歌，张卫健得知后特意重新录制了十多首清唱歌曲，其中甚至包括他已多年未曾公开演唱的旧作。

不仅如此，该粉丝说，由于朋友病情严重，后期已无法亲自前往现场观看张卫健的演出，张卫健得知后，索性将自己整场演出录制下来，让对方即使躺在病榻上，也能透过视频感受到舞台的温度。

在短短一年里，粉丝说这名朋友经历了手术、康复，再到病情急转直下。后期由于疼痛难忍，药物也难以缓解，只能在沉睡中等待生命最后的时刻。在这段艰难的日子里，张卫健始终没有缺席，不仅时刻关心朋友的病况，也给予其家属无微不至的关怀，甚至主动介绍神父协助办理告别仪式。

最让人动容的是，在网民的朋友离世后，张卫健的陪伴依然没有画下句点，他亲自前往告别式为朋友扶灵，送这名朋友走完人生最后一程。

该名粉丝在贴文的最后向张卫健表达了由衷的感谢，并感性地写道，真正珍贵的并不是明星的光环，而是在一个人最痛苦、最无助的时候，张卫健愿意留下来的陪伴。