（综合讯）庄思敏上月痛失母亲江玉珠，近日参与无线《玄战》，透过通灵人士Angel“感应”亡母，听到母亲心声后当场爆哭，更认定内容“好准确”。

怎料节目播出后，胞妹庄思华随即发文逐点反驳，直斥：“没有一件事是真的！”

节目中，庄思敏以母亲2002年送她的礼物作考题，Angel在没有道具辅助下，写出是一辆偏蓝紫色私家车。其后Angel转述庄母“遗言”，指母亲知道庄思敏一直肩负照顾弟妹的重任，对女儿感到抱歉。庄思敏听罢情绪崩溃，不断落泪，认为内容与实际情况吻合，评判麦玲玲及樊亦敏亦大赞Angel感应力强。

不过，庄思华发文反驳，强调母亲临终前由三名主诊医生照顾，离世时安详，并非节目所说的痛苦情况。至于母亲因庄思敏照顾弟妹而感到歉疚，她也直指并非事实。

庄思华称，家中一直有司机及家佣，兄弟姐妹自小独立，并不存在由庄思敏承担照顾弟妹的情况。她更意有所指说：“妈妈生前最少陪伴和照顾妈妈的，就不要在人走后说最多的话。”她也呼吁外界尊重亡母，让母亲安息。

两姐妹说法南辕北辙，令庄家家事再掀热议。母亲丧礼期间，庄思敏曾因分享设灵照片及短片惹议，如今再透过节目与亡母“沟通”，风波持续延烧。